Noa Lang doet zijn imago eer aan met lyrics in nieuw nummer

heeft vrijdag met Emms een nieuw nummer uitgebracht, 'Waka'. Daarin zijn enkele opvallende lines te noteren. Eén bepaalde regel past heel goed bij het imago van de speler van PSV.

Lang, die naast het veld ook veel in muziekstudio's te vinden is, heeft de artiestennaam 'Noano' aangenomen. Met nummers als 'Damage' en '7K Op Je Feestje' wist de aanvaller eerder al een bepaalde doelgroep te bereiken. De nummers zijn momenteel respectievelijk zeventien miljoen en twaalf miljoen keer beluisterd op Spotify.

Voor zijn nieuwe nummer Waka, dat 'lopen/wandeling' betekent, werkte Lang samen met Emms, die onderdeel is van Broederliefde. Die hiphopgroep was afgelopen zomer veel te zien rondom het EK in Duitsland, onder andere met een eigen programma: 'Matchday' en maakte eerder al nummers met onder andere Memphis Depay. Broederliefde is verder verbonden aan de stad Rotterdam en trad dan ook op na de bekerwinst van Feyenoord op NEC, van april 2024.

Het refrein van Waka is als volgt:

My baby, waka

Ik ben met mijn team, breng je vriendinnen, baby waka

Wij gaan door, maar wij gaan nog niet slapen, baby waka

Djaai met wie je kwam, ik zie gelijk al zij zijn kaka

Geen limiet aan deze kant, mijn AMEX die is blacka

Met enkele specifieke regels in het nummer doet Lang zijn eigen imago eer aan. De linksbuiten staat niet bekend als een makkelijke jongen en valt regelmatig op met acties buiten of naast het veld. Lang is al meermaals met veel misbaar gewisseld en wilde afgelopen week bijvoorbeeld niet de uitfans bedanken na een blamage in Zwolle tegen PEC. De volgende regels passen daar wel bij:

Ze weet van Noano,

Ben niet heilig, ben een lastpak

