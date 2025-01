Peter Bosz richt zich in persconferentie plots tot Brian Priske: ‘Schandalig’

Peter Bosz vindt het ‘schandalig’ hoe de Nederlandse media omgaan met Brian Priske. De Feyenoord-trainer werd deze week nadrukkelijk in verband gebracht met een ontslag, maar blijft voorlopig actief in Rotterdam. Bosz neemt het op voor zijn collega.

Er was deze week ontzettend veel te doen rondom de positie van Priske bij Feyenoord. Naar aanleiding van het teleurstellende gelijkspel van vorig weekend tegen Willem II had de clubleiding, volgens onder meer Deense media en De Telegraaf, besloten om de trainer de laan uit te sturen. Vlak voordat Feyenoord het in de Champions League opnam tegen Bayern München, werd zelfs al gesproken over een ‘afscheidsduel’.

Artikel gaat verder onder video

De Rotterdammers verrasten vriend en vijand door de Duitse topclub met 3-0 te verslaan. Desondanks leek het erop dat de dagen van Priske ‘geteld’ waren, totdat Feyenoord gisteren met een statement kwam. Zodoende lijkt het erop dat de Deen (voorlopig) nog trainer blijft van de nummer vier van de Eredivisie.

Bosz: ‘Schandalig hoe er over Priske wordt gesproken’

Bosz vindt het bizar hoe er over Priske wordt gesproken. Tijdens de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen NAC Breda spreekt de oefenmeester zijn steun uit. “Ik heb genoten van de Nederlandse clubs in Europa. Helemaal van Feyenoord: 3-0 winnen, daar moet je een diepe buiging voor maken. Maar als je ziet hoe er over Priske wordt gesproken: schandalig. We hebben het hier over een mens, een trainer die pas een half jaar bij de club zit…,” ergert Bosz zich.

PSV wist deze week eveneens te winnen in de Champions League en deed daarmee uitstekende zaken voor de tussenronde. “De manier waarop Feyenoord won, geweldig. Wij hebben geknokt tegen Rode Ster, maar zij ook. Echt geweldig. FC Twente en AZ ook: goed voor het Nederlandse voetbal en die tweede Champions League-plaats,” aldus Bosz.

Peter Bosz springt in de bres voor collega Brian Priske 🤝



"We hebben het over een mens. Ik vind het echt schandalig." — ESPN NL (@ESPNnl) January 24, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noa Vahle blundert gigantisch met gênante vraag, Bijlow stomverbaasd

Justin Bijlow kijkt na zijn heldendrol bij Feyenoord - Bayern München raar op van een vraag van Ziggo-verslaggever Noa Vahle