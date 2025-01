Peter Bosz steekt met cynische grap de draak met Ajax

Peter Bosz heeft deze week van alle Nederlandse ploegen in Europa genoten, behalve van Ajax. De Amsterdammers gingen in Letland pijnlijk onderuit tegen RFS (1-0).

Op de persconferentie van vrijdag deelde de trainer van PSV complimenten uit aan de andere Nederlandse ploegen, maar ook aan zijn eigen formatie. "De manier waarop Feyenoord won, geweldig. Wij hebben geknokt tegen Rode Ster, maar zij ook. Echt geweldig. FC Twente en AZ ook: goed voor het Nederlandse voetbal en die tweede Champions League-plaats.”

Ajax kon een stuk minder overtuigen donderdagavond. De Amsterdammers lieten op, toegegeven, een zeer matige grasmat, heel weinig positiefs zien. Toen een 0-0 einduitslag de boeken in leek te gaan, verspeelde Kian Fitz-Jim de bal knullig, waarna Adam Markhiev van afstand raakschoot.

Bosz noemde Feyenoord eerder dit seizoen de belangrijkste concurrent voor PSV in de titelstrijd. "Volgens mij had ik het toen over het gespeelde voetbal", blikt de trainer terug op die uitspraak. "Qua voetbal vond ik Feyenoord op dat moment beter dan Ajax." Heeft Bosz nu nog steeds diezelfde mening? "Na gisteravond niet", sneert de oefenmeester cynisch en met een knipoog naar de Amsterdammers.

