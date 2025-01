PSV wint in spektakelstuk van Liverpool en stelt tussenronde Champions League veilig

PSV heeft gedaan wat het moest doen in de laatste speelronde van de Champions League. Sterker nog, eigenlijk meer dan dat, want op eigen bodem werd het Liverpool van Arne Slot met 3-2 verslagen. In een rechtstreeks duel tussen de nummer één van Engeland en de nummer één van Nederland waren de mannen van Peter Bosz te sterk voor de Scousers. Dit betekent dat PSV deelneemt aan de tussenronde van het miljardenbal, net als Feyenoord.

PSV stond voor een cruciale Champions League-wedstrijd tegen Liverpool, waarin coach Peter Bosz enkele opvallende wijzigingen in de opstelling had doorgevoerd. Vanwege de schorsing van Ryan Flamingo nam Armando Obispo zijn plaats in het hart van de verdediging in, naast Olivier Boscagli. De verdediging werd gecompleteerd door Rick Karsdorp en Mauro Júnior als respectievelijk rechts- en linksback, met Walter Benítez als doelman.

Op het middenveld koos Bosz voor een verrassende zet door de jonge Tygo Land een basisplaats te geven. Hij werd geflankeerd door Guus Til en Joey Veerman, waarbij Jerdy Schouten rust kreeg. In de aanvalslinie ontbrak Noa Lang vanwege een griepvirus, en zijn vervangers Ivan Perišić en Esmir Bajraktarević waren niet speelgerechtigd. Daarom startte Ricardo Pepi in de spits, ondersteund door Ismael Saibari en Johan Bakayoko op de flanken. Opvallend was ook dat aanvoerder Luuk de Jong op de bank begon.

Aan de kant van Liverpool had coach Arne Slot besloten om sleutelspelers zoals Mohamed Salah en Virgil van Dijk rust te geven, met het oog op de komende Premier League-wedstrijd tegen Bournemouth. Desondanks beschikte Liverpool over voldoende kwaliteit, met namen als Cody Gakpo en Darwin Núñez in de selectie.

In een enerverende eerste helft tussen PSV en Liverpool in het Philips Stadion vielen maar liefst vijf doelpunten. Liverpool opende de score in de 28e minuut via Cody Gakpo, die een strafschop benutte na een overtreding van Joey Veerman op Federico Chiesa. PSV reageerde snel; in de 35e minuut kapte Johan Bakayoko twee verdedigers uit en schoot de bal in de lange hoek, op aangeven van Ricardo Pepi. Vijf minuten later kwam Liverpool opnieuw op voorsprong: Harvey Elliott scoorde in de rebound nadat Walter Benítez eerst nog redding had gebracht. PSV toonde veerkracht en maakte in de 45e minuut gelijk. Na goed voorbereidend werk van Veerman schoot Ismael Saibari de bal in het dak van het doel. In de extra tijd van de eerste helft zette Mauro Júnior een snelle counter op, waarna Pepi de bal licht toucheerde en PSV voor het eerst op voorsprong bracht. Met een 3-2 stand gingen beide teams de rust in.

De tweede helft begon vrij rustig in Noord-Brabant. Van grote kansen was in het eerste kwartier na de pauze niet echt sprake. Het mooiste moment was in de 52e minuut, toen Cody Gakpo naar de kant werd gehaald door Slot. De oud-PSV’er kreeg een staande ovatie van het Philips Stadion en werd luidkeels toegezongen. In de 74e minuut kreeg Saibari nog een enorme kans op de 4-2, maar de jonge Tyler Morton van Liverpool stak daar een stokje voor, of beter gezegd: zijn been. In de 88e minuut werd Nallo van Liverpool nog van het veld gestuurd, nadat hij de doorgebroken Bakayoko onderuit haalde. PSV joeg nog op de 4-2 na de rode kaart, maar die kwam er niet meer.