KNVB komt met reactie op complottheorie rondom PSV-Feyenoord en vriendin van VAR Blank

De KNVB heeft donderdag in gesprek met Voetbalzone gereageerd op Erwin Blank, die op het laatste moment van de wedstrijd PSV - Feyenoord (2-0) in het bekertoernooi werd afgehaald. Op X stipten meerdere mensen aan dat de vriendin van Blank bij PSV werkt. Daar had de actie van de KNVB echter niks mee te maken.

Het eerste doelpunt van PSV was gelijk punt van discussie. Bij een schot van Johan Bakayoko, die aan de linkerkant van het doel erin vloog, stond Ismael Saibari achter de laatste lijn van Feyenoord. De aanvallende middenvelder raakte de bal niet aan, maar leek wel het zicht van keeper Timon Wellenreuther te blokkeren. Het doelpunt bleef staan, iets waar Feyenoord-fans en John de Wolf zich totaal niet in konden vinden.

Voor de supporters was de werkgever van de vriendin van Blank, PSV dus, olie op het vuur. Zij dachten dat Blank verantwoordelijk was voor de keuze om het doelpunt geldig te verklaren, maar dat bleek dus niet het geval. Jochem Kamphuis nam die rol dus op zich.

Een dag na de bekerkraker heeft de KNVB dus gereageerd op de opvallende actie om Blank vlak voor het duel van zijn werkzaamheden te ontzien. Zij bevestigen aan Voetbalzone dat de relatie van de arbiter hierin geen rol heeft gespeeld. "Wij vertrouwen volledig op de integriteit van de scheidsrechter", laat een woordvoerder weten.

