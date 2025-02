KNVB haalt Erwin Blank van PSV - Feyenoord, bizarre complottheorie over zijn vriendin

Op social media werd tijdens het TOTO KNVB Beker-duel tussen PSV en Feyenoord (2-0) druk gespeculeerd over de arbitrage. In eerste instantie zou Erwin Blank de VAR zijn in het Philips Stadion, maar die is op het laatste moment toch nog van de wedstrijd gehaald.

Aanleiding voor de speculaties is het eerste doelpunt dat PSV woensdag maakte. Johan Bakayoko trok in de achtste minuut op karakteristieke wijze langs het strafschopgebied vanaf de rechterflank. Hij combineerde daarna met Luuk de Jong en zag zijn eerste schot geblokt worden. In tweede instantie vond Bakayoko wel de ruimte tussen meerdere spelers van Feyenoord en schoot hij raak in de linkerhoek. Saibari stond ver achter de verdedigingslinie van Feyenoord, maar maakte geen beweging richting de bal: 1-0.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: John de Wolf confronteert Pol van Boekel en heeft duidelijk hoorbare boodschap

Het doelpunt werd goedgekeurd door scheidsrechter Pol van Boekel en vervolgens nagekeken door de VAR van dienst. Dat was niet Blank, zoals vooraf aangekondigd door de KNVB, maar Jochem Kamphuis. Die was uiteindelijk van mening dat Saibari niet hinderlijk buitenspel stond, waardoor Van Boekel niet naar het VAR-scherm werd geroepen en het doelpunt bleef staan. Dat leidde tot grote woede in het Feyenoord-kamp.

Feyenoord-fans gingen vervolgens online aan de haal met een bizarre complottheorie. Zij ontdekten dat de vriendin van Blank als socialmedia-medewerker werkzaam is bij PSV en linkten de discutabele beslissing om het doelpunt in stand te houden aan de relatie van Blank.

Het complot werd razendsnel ontkracht, want Blank was vanavond niet de VAR van dienst in Eindhoven: hij is op het laatste moment vervangen door Kamphuis. Onduidelijk is echter waarom.

Jullie gaan nooit geloven wat voor werk de vriendin van de VAR van dienst doet en waar ze werkt — Santi 🇲🇽 🅼🆇 (@santiag010_) February 5, 2025 Niet helemaal een fout. Blank stond eigenlijk aangesteld, maar is er blijkbaar van af gehaald… — Roy Stroot (@RoyStr_17) February 5, 2025

Klik op de tekst van het bericht hieronder om het doelpunt van Johan Bakayoko op X te bekijken:

Johan Bakayoko zet PSV met een geplaatst schot al vroeg op voorsprong 👏



PSV 1️⃣-0️⃣ Feyenoord#psvfey — ESPN NL (@ESPNnl) February 5, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Meegereisde fans van Feyenoord schelden een speler van PSV uit

In de tweede helft van het duel tussen PSV en Feyenoord was gescheld te horen vanuit het uitvak.