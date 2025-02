Forse dreun voor PSV in titelstrijd: einde seizoen voor Ricardo Pepi

kan een streep zetten door de rest van het seizoen bij PSV. Dat bevestigt technisch directeur Earnest Stewart op de persconferentie van de Eindhovenaren. Daarmee is de knieblessure ernstiger dan in eerste instantie werd gedacht.

Pepi raakte in het Champions League-treffen met Liverpool geblesseerd aan zijn knie. In eerste instantie was de verwachting dat de Amerikaanse spits er enkele maanden uit zou liggen, maar nu is duidelijk geworden dat het dus om een zwaardere knieblessure gaat. Pepi, dit seizoen goed voor elf treffers in 681 Eredivisie-minuten, heeft na zijn operatie langer nodig om te herstellen.

Rik Elfrink, PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad, meldt op X dat het niet gaat om een kruisbandblessure. “Na zijn operatie is helder dat Pepi dus nog meerdere maanden moet revalideren”, stelt de clubwatcher. “Hij kan zich richten op seizoen 2025-2026, dat niet in gevaar is. Daarin wil hij met PSV weer kampioen worden en het WK (in Amerika) halen.”

Met de blessure van Pepi heeft trainer Peter Bosz met Luuk de Jong slechts een spits voorhanden. Stewart probeerde in de winterse transferwindow nog wel om een spits naar Eindhoven te halen, maar slaagde daar niet in. Loum Tchaouna (Lazio) en Noah Ohio (FC Utrecht) werden gepolst, maar beide opties konden al snel doorgestreept worden.

Mogelijk nog transfervrije spits voor PSV

Tijdens de persconferentie na afloop van het bekerduel van PSV met Feyenoord (2-0 winst) sloot Peter Bosz niet uit dat de Eindhovenaren nog en transfervrije spits aan zouden trekken. "Ik heb nog niet de tijd gehad om daar met de club over te praten", liet de oefenmeester weten. PSV staat nog een druk programma te wachten in de laatste maanden van dit seizoen. De Eindhovenaren staan in de tussenronde van de Champions League, waarin een dubbele ontmoeting met Juventus wacht, en midweeks plaatste de ploeg van Bosz zich voor de halve finale van de TOTO KNVB Beker.

Pepi ligt er de rest van het seizoen uit bij PSV. Maakt geen minuten meer dit voetbaljaar. — Rik Elfrink (@RikElfrink) February 7, 2025 Na zijn operatie is helder dat Pepi dus nog meerdere maanden moet revalideren. Hij kan zich richten op seizoen 2025-2026, dat niet in gevaar is. Daarin wil hij met PSV weer kampioen worden en het WK (in Amerika) halen. Pepi heeft een knieblessure. Geen kruisband overigens. — Rik Elfrink (@RikElfrink) February 7, 2025

