Peter Bosz verrast Hans Kraay junior met bloedserieus antwoord: ‘Nee! Serieus?’

Peter Bosz heeft Hans Kraay junior woensdagavond voor de gek gehouden. De trainer van PSV gaf met een serieuze uitdrukking op zijn gezicht aan dat hij als alternatief ziet voor Luuk de Jong in de spits. Even later geeft hij toe dat hij Kraay voor de gek hield.

Met de blessure van Ricardo Pepi en de mislukte poging om nog een spits vast te leggen in de transferperiode, heeft PSV met De Jong nog maar één volwaardige spits in de selectie. Na afloop van de wedstrijd tegen Feyenoord (2-0) vraagt Kraay aan Bosz wat de trainer van plan is als De Jong een keer niet kan spelen. “Joey Veerman”, antwoordt de trainer direct met een uiterst serieuze blik.

Kraay roept het direct uit van verbazing. “Nee! Serieus? In de punt? Dat heeft niemand aan zien komen! Dat had jij al die tijd in je hoofd?”, vraagt de analist aan Bosz, die dat beaamt. “Dat is waarom we al die tijd niemand erbij gehaald hebben, omdat we Joey Veerman hebben.” Kraay vraagt zich af of Veerman hier al van op de hoogte is. “Als hij goed is, heeft hij nu meegeluisterd”, antwoordt de trainer, die kijkt naar Veerman, die net buiten beeld staat.

Op dat moment begint Kraay door te hebben dat Bosz zijn opmerking niet serieus bedoelde. “Je neemt me in de maling, hè?”, vraagt de interviewer. “Hans, ik zou niet durven”, gaat de trainer van PSV daar lachend op in. Kraay noemt nog een keer de opties die hij realistischer zou vinden als vervangers van De Jong en checkt vervolgens weer bij Bosz. “Is dit een serieus antwoord, of is dit een bananensplit?” Wanneer de oefenmeester stelt dat Kraay dat aan Veerman moet vragen, valt het kwartje helemaal. “Het is ongelofelijk, Veerman wordt het dus niet”, besluit de analist terwijl Bosz begint te lachen.

