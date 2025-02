Joey Veerman stuurt Calvin Verdonk appje na uiterst onsportief gedrag

heeft zich na het teleurstellend verlopen competitieduel van PSV bij NEC van afgelopen zaterdag (3-3) geëxcuseerd bij tegenstander . Dat onthult de middenvelder van PSV woensdagavond na de TOTO KNVB Beker-wedstrijd tegen Feyenoord (2-0 zege).

PSV gaf afgelopen weekend in blessuretijd een 1-3 voorsprong uit handen tegen NEC. Veerman was na afloop zichtbaar ontgoocheld en gedroeg zich uiterst onsportief tegenover Verdonk. De verdediger van NEC stak na het laatste fluitsignaal zijn hand uit naar Veerman, maar de stond daar niet op te wachten en sloeg de hand van Verdonk demonstratief weg.

“Je was boos tegen NEC, hè?”, begint Hans Kraay junior het interview met Veerman na de wedstrijd tegen Feyenoord. “Jullie weten inmiddels dat ik geen spelletjes speel als ik op het veld sta”, antwoordt de middenvelder van PSV in eerste instantie.

Vervolgens worden beelden van het incident tussen Veerman en Verdonk getoond door ESPN. “Ik heb Calvin al een appje gestuurd, want ik ben heel goed met Calvin. Ik heb op vakantie ook een paar keer met hem gezeten”, legt de PSV’er uit. “Maar hoe we dat weggeven, was gewoon heel slecht. Dit was echt een bizarre wedstrijd.”

