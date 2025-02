Tillman doet opvallende onthulling over zijn blessure

staat voorlopig aan de kant met een enkelblessure, die hij opliep in de achtste finale van de KNVB Beker tegen Excelsior (5-4). De Amerikaan merkte meteen dat het mis was, maar besloot de wedstrijd toch uit te spelen.

In de achtste finale van de beker nam PSV het in eigen huis op tegen Excelsior. Tillman nam een kwartier voor tijd de 1-2 voor zijn rekening, maar kwam daarbij verkeerd neer op zijn enkel. De middenvelder bleef hangen en kwam met zijn gewicht vol op die enkel. “Toen wist ik dat het mis was”, herinnert Tillman in gesprek met de clubkanalen.

Toch speelde de Amerikaan de wedstrijd in het Philips Stadion, inclusief verlenging, helemaal uit. “Ik vond dat ik door moest gaan”, legt Tillman die keuze uit. “Ik dacht dat ik de wedstrijd wel uit kon spelen, maar de dagen erna werd het steeds erger.” Nu staat de aanvallende middenvelder met een enkelblessure meerdere maanden aan de kant.

“Het komt ontzettend beroerd uit, want ik had een goed seizoen”, baalt de Amerikaan, die onlangs in Qatar werd behandeld aan het gewricht. “Mijn enkel is grondig onderzocht en toen is er besloten om te opereren. Ik zal een paar maanden moeten missen, maar hopelijk kan ik dit seizoen nog mijn rentree maken. Het heeft even nodig.”

