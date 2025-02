Malacia moet PSV-debuut nog even uitstellen: 'Papierwinkel uit Engeland laat op zich wachten'

PSV is op de laatste dag van de winterse transferperiode druk doende om op huurbasis over te nemen van Manchester United. Het gaat de Eindhovenaren echter niet meer lukken om de komst van de linksback tijdig af te ronden om Malacia een dag later al in te kunnen zetten in het bekerduel met - uitgerekend - zijn oude club Feyenoord.

Door het vertrek van Matteo Dams (Al-Ahli) en Fredrik Oppegard (AJ Auxerre) zat PSV deze winter plotseling een stuk minder ruim in de linkervleugelverdedigers. De regerend kampioen van Nederland hoopte even om zaken te kunnen doen met FC Twente en Anass Salah-Eddine naar het Philips Stadion te kunnen halen, maar de oud-Ajacied heeft inmiddels zijn overstap naar AS Roma afgerond.

LEES OOK: PSV informeert naar Gasiorowski en hoort enorme afkoopsom

Artikel gaat verder onder video

Technisch directeur Earnest Stewart van PSV schakelde daarop door naar Malacia, die maandag al in Nederland arriveerde en inmiddels ook al medisch gekeurd zou zijn. Malacia staat sinds de zomer van 2022 onder contract bij Manchester United, dat 15 miljoen euro voor hem overmaakte aan Feyenoord. Onder Erik ten Hag kwam de linksback in zijn eerste seizoen aan behoorlijk wat speelminuten, maar stond hij zijn gehele tweede jaar én de eerste maanden van het huidige seizoen buitenspel. Eenmaal hersteld was Ten Hag ontslagen, maar diens opvolger Rúben Amorim deed de afgelopen maanden desondanks een aantal keer een beroep op de verdediger. In de persoon van Patrick Dorgu (Lecce) heeft Manchester United deze winter reeds een extra linksback binnengehaald, waardoor een (tijdelijk) vertrek van Malacia uitkomst brengt voor alle partijen.

PSV nog niet klaar na komst Malacia: deze twee transfers kunnen op Deadline Day nog afgerond worden

PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad schrijft dat PSV, zodra de komst van Malacia definitief is beklonken, nog niet klaar is op de winterse transfermarkt. Stewart hoopt door de blessure van Ricardo Pepi nog een extra spits aan te trekken. Daartoe is Loum Tchaouna (Lazio Roma) in beeld, maar volgens Elfrink berusten de geruchten over een persoonlijk akkoord tussen PSV en de aanvaller niet op waarheid. Daarnaast zou PSV nog tijdelijk afscheid kunnen gaan nemen van Isaac Babadi. "Onder anderen NEC hoopt nog met de middenvelder van PSV in zee te kunnen gaan, voor de rest van het seizoen", weet Elfrink. PSV zou er ondertussen nog niet uit zijn of Babadi nog wel mag vertrekken, óf dat hij nog nodig kan zijn in de strijd om de landstitel te prolongeren. "Babadi zelf wil graag een stap naar buiten maken, maar schikt zich naar de wensen van PSV als de club anders zou oordelen", schrijft Elfrink.

PSV nog zonder Malacia tegen Feyenoord: 'Papierwinkel uit Engeland laat op zich wachten'

Update 14.36 uur: Tyrell Malacia moet zijn PSV-debuut in ieder geval nog uitstellen tot ná de bekerclash met Feyenoord, zo wordt dinsdagmiddag duidelijk. Clubwatchers Elfrink en Marco Timmer (Voetbal International) weten allebei op X te melden dat de deadline om de linksback nog speelgerechtigd te krijgen, inmiddels verstreken is. "De papierwinkel uit Engeland laat wat op zich wachten, naar het schijnt", schrijft Timmer. PSV-trainer Peter Bosz kan tegen Feyenoord, de club die hij als speler en later als directeur spelersbeleid diende, weer beschikken over Noa Lang. De buitenspeler ontbrak de voorbije wedstrijden wegens ziekte, is nog altijd niet honderd procent terug maar zal wél weer deel uitmaken van de wedstrijdselectie. Dat geldt niet voor de geblesseerden Richard Ledezma, Malik Tillman, Ricardo Pepi, Olivier Boscagli en Sergiño Dest. Ook Armando Obispo is er niet bij: de verdediger kreeg zowel in de tweede ronde van het bekertoernooi tegen de Koninklijke HFC als in de achtste finale tegen Excelsior een gele kaart en is derhalve geschorst.

LEES OOK: Priske geeft blessure-update: Feyenoord mist negen spelers in bekerclash in Eindhoven

#PSV nog steeds bezig met het huren van Malacia van Manchester United. Papierwinkel uit Engeland laat wat op zich wachten naar het schijnt... — Marco Timmer (@marcotimmer) February 4, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Gewilde PSV-speler besluit deze winter in Eindhoven te blijven, maar vertrekt komende zomer'

Een basisspeler van PSV wil in de zomer van 2025 vertrekken uit het Philips Stadion.