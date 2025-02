Manchester United betaalt maximaal 35 miljoen euro voor Patrick Dorgu

Manchester United heeft zich versterkt met . De twintigjarige linksback komt over van Lecce voor een bedrag van dertig miljoen euro, dat via bonussen kan toenemen met nog eens vijf miljoen euro. De transfer is officieel bevestigd door the Red Devils.

Dorgu heeft zich tot medio 2030 verbonden aan Manchester United. Zijn contract bevat een optie voor een extra seizoen. Hij is na de zeventienjarige linksback Diego León de tweede aankoop van de nieuwe trainer Rúben Amorim. Zodoende heeft Tyrell Malacia er twee concurrenten bij. Malacia leek Manchester United te verruilen voor Benfica, maar die transfer ging in rook op.

Artikel gaat verder onder video

In 2022 verliet Dorgu zijn thuisland Denemarken: hij ruilde Nordsjaelland in voor Lecce. Sindsdien kwam hij tot 57 officiële wedstrijden voor de Italiaanse club. Ook speelde Dorgu al vier interlands voor Denemarken; in zijn debuutwedstrijd tegen Zwitserland in september 2024 was hij als invaller met zijn allereerste balcontact goed voor een doelpunt.

LEES OOK: Malacia ziet transfer naar Benfica in rook opgaan: deal plotseling geklapt

Kwaliteiten van Patrick Dorgu

“Ik ben ongelooflijk trots dat ik mezelf een speler van Manchester United mag noemen; dit is een heel speciale dag voor mijn hele familie”, zegt Dorgu op de website van zijn nieuwe club. “Ik kan niet wachten om samen te werken met Rúben Amorim. Hij heeft een goede visie voor het team en de toekomst van de club. Er ligt een duidelijk plan voor mijn ontwikkeling en ik heb het gevoel dat Manchester United de perfecte plek is om mijn potentieel te benutten en mijn grote ambities waar te maken.”

Dorgu wordt voornamelijk ingezet als linksback, maar is een veelzijdige speler. Hij speelde wedstrijden op álle posities op zowel de linker- als de rechterflank. In zijn 57 wedstrijden voor Lecce was hij betrokken bij vijf goals. Dit seizoen won hij volgens Manchester United op één speler na de meeste duels op het veld in de Serie A en behoort hij tot de vier beste dribbelaars.

LEES OOK: Rashford staat voor verrassende transfer binnen Engeland