Rashford staat voor verrassende transfer binnen Engeland

lijkt zijn carrière op huurbasis te gaan vervolgen bij Aston Villa, zo weet The Athletic. Momenteel worden de laatste details besproken, waarna de transfer spoedig beklonken kan worden. Naar verluidt is er ook een koopoptie afgedongen door Aston Villa.

Rashford zit bij Manchester United op een dood spoor sinds de komst van Rúben Amorim. De Engelsman kwam sinds half december niet meer in actie voor The Red Devils en nam alleen in de laatste wedstrijd van 2024 plaats op de bank. In de afgelopen weken werd hij onder meer gelinkt aan een transfer naar Barcelona, maar nu lijkt het er sterk op dat de aanvaller in Engeland blijft.

Volgens The Athletic is de kans namelijk heel groot dat Rashford de overstap naar Aston Villa gaat maken. Manchester United is momenteel in onderhandeling met de club uit Birmingham en enkel de laatste details zouden de buitenspeler nog scheiden van een overstap op huurbasis. Aston Villa zou graag aan de eisen van Manchester United willen voldoen op het gebied van het overnemen van salaris. The Villans zouden ook een koopoptie hebben afgedongen in de onderhandelingen.

Rashford open voor Aston Villa

Volgens de krant zou Rashford een stap naar Birmingham wel zien zitten, mede door de prestaties in de Champions League. De nummer acht uit de Premier League eindigde afgelopen week op diezelfde positie in de competitiefase en plaatste zich daarmee voor de achtste finales van het toernooi. Daarin zullen de Engelsen het opnemen tegen Club Brugge, Atalanta, Sporting Portugal of Borussia Dortmund.

