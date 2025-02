Johan Derksen beticht KNVB van discriminatie

Johan Derksen vindt het niet kunnen dat niet Bas Nijhuis, maar Pol van Boekel is aangesteld door de KNVB voor de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord in de kwartfinales van de KNVB Beker. Volgens De Snor is er bij de KNVB sprake van ‘discriminatie’ jegens Nijhuis door de manier waarop hij in de media is verschenen.

De KNVB heeft maandagochtend bekendgemaakt welke scheidsrechters de wedstrijden de kwartfinales van het bekertoernooi fluiten. De kraker tussen PSV en Feyenoord werd toegewezen aan Van Boekel, die lange tijd aan de kant stond met een achillespeesblessure. Sinds begin dit kalenderjaar heeft de arbiter weer enkele duels, waaronder de Eredivisie-wedstrijden tussen Sparta Rotterdam en RKC Waalwijk en Fortuna Sittard en PEC Zwolle.

Bij Vandaag Inside vindt men het niet kunnen dat de arbiter in zijn vierde wedstrijd na zijn blessure alweer zo’n grote wedstrijd mag fluiten. “Het is schandalig, want hij fluit PSV – Feyenoord niet, dat doet Pol van Boekel”, begint Valentijn Driessen, nadat Wilfred Genee Nijhuis heeft voorgesteld. “Hij heeft twee wedstrijden Eerste Divisie gefloten (één, Excelsior – Dordrecht, red.). Mindfuck, want hij ziet het allemaal niet. En hij (Nijhuis, red.) staat bij die amateurs te pielen.” Nijhuis heeft in de kwartfinales de leiding over AZ – Quick Boys.

“Hij wordt echt een beetje gediscrimineerd”, haakt Derksen daar direct op in met een beschuldiging aan het adres van de KNVB. Dat heeft volgens de oud-voetballer te maken met het feit dat Nijhuis veel in de publiciteit verschijnt. “Hij trekt zijn mond open en dat wordt in die kringen blijkbaar niet zo gewaardeerd.”

