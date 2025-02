Johan Derksen ergert zich kapot tijdens Ajax - Galatasaray: 'Het is schandalig'

Johan Derksen heeft zich enorm gestoord aan het gedrag van Ajax-aanvoerder , donderdagavond in het Europa League-duel met Galatasaray. De ervaren Engelsman was overduidelijk bezig met zijn op dat moment nog gewenste vertrek naar AS Monaco. "Het is schandalig", zegt Derksen onder meer in Vandaag Inside.

In de middag voor het afsluitende duel in de competitiefase van de Europa League werd de Henderson plots in verband gebracht met AS Monaco. Ajax wilde echter geenszins meewerken aan een vertrek van de aanvoerder, die zelf 'niet voor rede vatbaar' zou zijn geweest en aanstuurde op een transfervrije overstap na de Ligue 1-club. Donderdagochtend bracht De Telegraaf naar buiten dat technisch directeur Alex Kroes direct na de wedstrijd tegen Galatasaray, in de kleedkamer, 'een hartig woordje' met Henderson heeft gesproken. De routinier zou daarop hebben ingebonden, zijn excuses hebben aangeboden en hebben beloofd het seizoen in Amsterdam te willen afmaken. Voor wat het waard is: vanuit Engeland bevestigt David Ornstein (The Athletic) vrijdagavond dat Henderson Ajax deze winter niet meer gaat verlaten.

In Vandaag Inside komt het gedrag van de Engelsman vrijdagavond uiteraard ook aan bod. "Bijzonder onbeschaafd van Henderson", steekt Derksen van wal. "Ajax heeft onverantwoord veel geld aan die man gegeven. Het salaris is gigantisch", fulmineert De Snor. Hoewel niet exact bekend is wat de routinier opstrijkt in Amsterdam, had Ronald de Boer het donderdagavond bij Ziggo Sport nog over een bedrag van vier à vijf miljoen euro dat 'in de wandelgangen' rond zou gaan.

Henderson kwam Ajax afgelopen winter, enigszins verrassend, na een kortstondig avontuur bij het Saudische Al-Ettifaq versterken. Zijn eerste halfjaar in de Johan Cruijfff ArenA was weinig opmerkelijk, maar dit seizoen laat de oud-speler van Liverpool volgens velen wel degelijk zien dat hij van waarde kan zijn voor het elftal van Francesco Farioli. Volgens Derksen valt dat echter wel mee, en is Henderson niet bepaald de grote blikvanger in Amsterdam: "Hij is niet de grote ster, maar dat ligt aan hem. Het is schandalig." Het ingrijpen van Kroes was dan ook broodnodig, denkt de voormalig hoofdredacteur van Voetbal International: "De directeur heeft hem duidelijk gemaakt dat de wereld zo niet in elkaar zit. Dit past ook helemaal niet bij de Engelse mentaliteit. Deze houding past hem ook helemaal niet, want hij heeft nog niets laten zien", besluit Derksen.

