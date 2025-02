Wim Kieft foetert richting Ajacied: 'Wat ridicuul, dit kan je niet maken'

Wim Kieft is niet te spreken over het gedrag van . De aanvoerder van Ajax heeft zich volgens de analist 'kinderachtig' gedragen, zo schrijft Kieft op in zijn column voor De Telegraaf.

Aanleiding voor de stevige column van Kieft in de richting van Henderson is het gedrag van de Engelsman. Hij zou donderdag hebben aangestuurd op een transfervrij vertrek bij Ajax, waardoor hij zou kunnen tekenen bij AS Monaco. Daarnaast gaf hij zijn aanvoerdersband af aan Remko Pasveer. Dat gedrag, van een ervaren aanvoerder, valt slecht bij Kieft: "Bij Ajax is geen sprake van een spitsenprobleem, maar van een Jordan Henderson-probleem. Wat een ridicuul gedrag heeft deze zogenaamde voorbeeldprof getoond", schrijft Kieft op in zijn column voor De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Ajax pakt door en haalt vervanger Rensch voor een spotprijs uit de Premier League'

De voetbalanalist vervolgt: 'Je frustratie dat Ajax niet wil meewerken aan een transfervrij vertrek naar AS Monaco botvieren tijdens een Europese wedstrijd tegen Galatasaray is echt iets dat je niet kunt maken. Je aanvoerdersband in de spelerstunnel afgeven, niet juichen bij doelpunten, de doelpuntenmaker niet feliciteren en voor het ererondje de kleedkamer in duiken, wat kinderachtig allemaal", oordeelt Kieft.

De 62-jarige geboren Amsterdammer kijkt met grote verbazing naar het gedrag van Henderson. Dat komt voornamelijk door de status van de Engelsman, die jarenlang aanvoerder was van Liverpool: "Als Marcus Rashford zoiets zou doen, oké, maar toch niet iemand die jarenlang aanvoerder is geweest van Liverpool, veel prijzen heeft gewonnen en door zijn medespelers als leider en als voorbeeld wordt gezien.''

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jorrel Hato geeft Ajax-fans hoogstpersoonlijk duidelijkheid over toekomst

Jorrel Hato wordt gelinkt aan Liverpool en Real Madrid. De verdediger van Ajax spreekt zich duidelijk uit over een mogelijk vertrek uit Amsterdam.