Vandaag Inside heeft medelijden met NOS-presentator en haalt uit naar Arno Vermeulen

Voor Sjoerd van Ramshorst is het ‘sneu’ dat hij iedere week Studio Voetbal moet presenteren, zo stelt Tina Nijkamp vrijdagavond bij Vandaag Inside. In de talkshow is men het erover eens dat het praatprogramma van de NOS heel saai is. Dat komt volgens hen vooral doordat Arno Vermeulen zo vaak aanschuift.

Iedere zondagavond presenteert Van Ramshorst Studio Voetbal bij de NOS. In Vandaag Inside krijgt Nijkamp de vraag of de presentator het nog wel naar zijn zin heeft daar. Dat betwijfelt de tv-kenner. “Ik kijk dan naar het begin van Studio Voetbal. Dan denk ik: jeetje, Sjoerd van Ramshorst...”, begint ze. “Ik vind het sneu voor hem dat hij dit moet presenteren.” Volgens Nijkamp is Studio Voetbal een enorm saai programma. “Het is echt niet normaal, er kijkt ook helemaal niemand naar. Het is een beetje als Bar Laat. 431,000 kijkers, dat is echt niet normaal.”

Johan Derksen is het ermee eens dat de voetbaltalkshow van de NOS niet om aan te zien is. “Die mensen gaan op zoek naar vier mensen, die niets te vertellen hebben en ontzettend saai zijn”, legt de oud-voetballer uit. “Alleen Rafael van der Vaart is wel een verademing.” Volgens René van der Gijp geldt hetzelfde voor Theo Janssen.

Wie absoluut niet prettig is om naar te luisteren volgens de mannen van VI, is Arno Vermeulen. “Is er iemand bij de NOS die Arno Vermeulen aan tafel wil hebben?”, vraagt Van der Gijp zich af. “Arno heeft waarschijnlijk zelf gezegd: ‘Zal ik er niet een keer gaan zitten?’” Tina Nijkamp is het duidelijk met hem eens. “Bij Arno Vermeulen denk ik: jonge, jonge, jonge…”, maakt ze duidelijk.

