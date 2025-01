Rafael van der Vaart voelt zich beledigd en sneert naar Sjoerd van Ramshorst

Rafael van der Vaart is zondagavond niet gediend van een opmerking van Sjoerd van Ramshorst bij Studio Voetbal. De oud-voetballer komt geïrriteerd over na een grap van de presentator.

DVOV, een voetbalclub uit Velp, is op bezoek bij de voetbaltalkshow. Van Ramshorst, die zelf uit het nabijgelegen Arnhem komt, heeft een verleden bij deze club en kondigt de vereniging dan ook aan als 'mooiste club van Nederland'.

Ook de voetbalclub van Barendrecht is aanwezig bij Studio Voetbal. Zij hebben een speciale competitie opgezet. "Ja, met driehonderd 35+ plussers", stelt een woordvoerder. "Dat is niet normaal groot. Zeven tegen zeven, van 35 tot 68 spelen ze in de competitie." Van Ramshorst kijkt gelijk naar Van der Vaart en maakt een opmerking over zijn fysieke leeftijd: "Dat is ook iets voor jou Rafael."

Van der Vaart blijft even stil. Vervolgens antwoordt hij: "Ga je nou stoer doen? Omdat jouw club er vandaag is..." De presentator probeert zich nog te verdedigen. "Je zei net nog dat je spierpijn had." Dan komt Raf wat lelijk uit de hoek. "Ik wist niet eens dat jij iets van voetbal wist. Ik vind jou echt..." Van Ramshorst kan er met een nederige opmerking wel om lachen. "Ik ben ook allang blij dat ik werk heb."

