Er klinkt opeens een keihard oordeel over Peter Bosz in Vandaag Inside

De situatie van PSV houdt de gemoederen bezig. De Eindhovenaren kroonden zich in het afgelopen seizoen met veel overmacht tot kampioen van Nederland en leken halverwege het huidige seizoen op weg naar titelprolongatie, maar een paar maanden later kijken ze tegen een achterstand van negen punten op Ajax aan. Volgens René van der Gijp zou het een ‘catastrofe’ zijn als de Eindhovenaren de tweede plek ook nog uit handen geven. Job Knoester, die eveneens aanwezig was in Vandaag Inside, velde vervolgens een hard oordeel over Peter Bosz.

PSV had afgelopen zondag in de thuiswedstrijd tegen Ajax goede zaken kunnen doen in de titelstrijd. Bij een overwinning op de rivaal uit Amsterdam had de ploeg van Bosz de spanning weer volledig teruggebracht, maar de middag mondde uit in een gigantische teleurstelling. PSV kwam er niet aan te pas tegen Ajax en leed een pijnlijke 0-2 nederlaag. Daardoor is het verschil tussen de nummers één en twee inmiddels negen punten. PSV lijkt het kampioenschap dus te kunnen vergeten, terwijl de strijd om de tweede plaats nog een flinke klus belooft te worden. De voorsprong op Feyenoord is op dit moment vijf punten, maar de Rotterdammers steken in een stuk betere vorm.

“Dat zou van PSV kant toch wel een enorme catastrofe zijn, als je geen tweede wordt. Kom op man!”, zo zei Van der Gijp donderdagavond in Vandaag Inside. “Ik zei het hier laatst nog aan tafel: wat bij PSV is gebeurd, kan in principe helemaal niet in de Nederlandse competitie.” Van der Gijp legde vervolgens uit wat hij daarmee bedoelde (hij noemde FC Emmen als voorbeeld en was zich er uiteraard van bewust dat de Drentenaren in de Keuken Kampioen Divisie actief zijn). “Het kan een keer misgaan bij FC Utrecht uit, het kan een keer misgaan tegen FC Groningen thuis. Maar dan krijg je Emmen uit; die win je. En dan krijg je daarna RKC uit, die win je ook. Maar bij PSV niet, dat is toch bizar?”, zo sprak Van der Gijp zijn ongeloof uit. De voormalig profvoetballer zag zijn oude club dit kalenderjaar al verliezen van clubs als PEC Zwolle en Go Ahead Eagles en gelijkspelen tegen NEC en Willem II.

Flinke uithaal naar Bosz

Door de bizarre ineenstorting na de winterstop - PSV had bij aanvang van de tweede seizoenshelft een voorsprong van zes punten op Ajax maar wist vooralsnog enkel te winnen van NAC Breda, sc Heerenveen en RKC Waalwijk - is de positie van Bosz flink onder druk komen te staan. De verwachting is dat er binnenkort een ‘harde evaluatie’ plaatsvindt in Eindhoven, waarbij men misschien wel tot de conclusie komt dat Bosz plaats moet maken. Knoester, advocaat van beroep, toonde zich plotseling kritisch op Bosz. “Maar René, zo’n Peter Bosz hè, die heeft eigenlijk nooit echt top gepresteerd als trainer, toch? Ja, hij is één keer kampioen geworden, maar toen was Ajax gewoon niks”, zo klonk het. Daarmee wordt de prestatie van PSV vorig seizoen natuurlijk flink tekort gedaan. PSV eindigde vorig seizoen bovenaan met 91 punten uit 34 duels, 111 doelpunten voor en 21 tegen. Ajax werd slechts vijfde, met 56 punten en liefst 61 tegentreffers.

Van der Gijp nam het vervolgens op voor Bosz. Volgens de televisiepersoonlijkheid heeft Bosz gedurende zijn trainersloopbaan bij veel clubs gewerkt waar van hem niet meteen werd verwacht dat hij prijzen zou winnen. Bosz trainde in Nederland ook Heracles, Vitesse en Ajax (waarmee hij in 2017 de finale van de Europa League haalde maar in de titelstrijd z’n meerdere moest erkennen in Feyenoord). Buiten de eigen landsgrenzen stond Bosz aan het roer bij onder meer Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen en Olympique Lyonnais. “Naja, dat zijn niet van die slechte clubs”, zo wilde Johan Derksen er ook nog wat over kwijt, waarmee hij suggereerde dat Bosz heus wel wat (meer) prijzen had mogen pakken.

