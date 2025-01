Makkelie en Vermeulen clashen in Studio Voetbal: 'Arno, kom op'

Danny Makkelie en Arno Vermeulen zijn zondagavond bij Studio Voetbal in een felle discussie terechtgekomen. Aanleiding was de strafschop van PSV in het duel met PEC Zwolle. De arbiter is van mening dat het overduidelijke penalty was, terwijl Vermeulen het daar volstrekt mee oneens is.

"Ja, ik vind het absoluut een penalty en het verbaast me echt dat er kritiek op die beslissing was", reageert Makkelie op het moment tussen Eliano Reijnders en Ivan Perisic. "Ik bedoel: de verdediger wil een bal trappen, maar is te laat. De aanvaller is eerder bij de bal en de verdediger schopt tegen het been van de tegenstander aan. Dat is gewoon je tegenstander ten val brengen."

Volgens Makkelie neemt de verdediger met de actie het risico om zijn tegenstander te raken. "De aanvaller is gewoon sneller, de verdediger is te laat. Hij schopt hem en de aanvaller komt ten val. Als dit geen penalty is, dan weet ik ook niet meer."

"Er zijn ook situaties dat een speler voor een bal gaat en dan komt er tegenstander net voorlangs komen en hij komt met zijn voet bijvoorbeeld vol in het gezicht. Dan zeggen we ook: dat is een overtreding, want je neemt het risico. Een keeper die voor een bal gaat en de bal net mist en de tegenstander raakt is ook een strafschop", noemt Makkelie enkele andere voorbeelden.

Vermeulen vindt dat je beter geen verdediger meer kunt worden

