Weghorst heeft na invalbeurt duidelijke boodschap voor Farioli

was als invaller weer belangrijk voor Ajax. De boomlange spits gaf tegen Sparta Rotterdam (1-1) de assist op de gelijkmaker van Youri Regeer en raakte nog tweemaal het aluminium. Na zijn impactvolle invalbeurt heeft Weghorst dan ook een duidelijke boodschap voor trainer Francesco Farioli: hij wil de volgende wedstrijd in de basis beginnen bij Ajax.

Op het einde van de tweede helft creëerden we een groot aantal kansen. We waren heel dichtbij om op voorsprong te komen", steekt Weghorst van wal in gesprek met Cristian Willaert van ESPN. "Daarvoor was het moeizaam, niet goed. Het was niet het spel wat we wilden spelen. We begonnen goed aan de wedstrijd, maar in grote delen hadden we het ook moeilijk."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Blunderende Matheus binnen 93 seconden niet op één, maar op twee fouten betrapt

"Zij hadden écht grote kansen", zag Weghorst vanaf de bank. De spits mocht een kleine tien minuten na rust in de ploeg komen voor de opnieuw tegenvallende Brian Brobbey. Daarna kantelde het spelbeeld. "Toen pakten we controle en kregen we de druk er op. We dwongen ze terug, alleen de bal viel er niet in. In de laatste minuut valt hij zelfs aan de andere kant wél in het doel. Twee minuten voor tijd. En dan komen we nog terug. De eerste de beste lange bal die goed valt. Een belangrijke gelijkmaker, een belangrijk punt. Pfoe."

Al met al is Weghorst te spreken over zijn invalbeurt. "Het gevoel was goed, de energie was goed en ik zat er heerlijk in. Eigenlijk zat ik echt te wachten tot die goal ging vallen. Dat gevoel was er ook, nou ja dat zit dan ook een keer mis", erkent de spits, die naast twee ballen op de lat ook een bal van de lijn weggehaald zag worden. "Je voelt eigenlijk dat hij erin gaat. "Dan is het echt heel lullig dat het dan nét niet is. Maar ja, hij zat er niet."

LEES OOK: 'Als dit Wout Weghorst was geweest, dan was de wereld te klein'

Ajax puntje dichterbij de titel

Ondanks de nieuwe averij rekent Weghorst er nog altijd op dat Ajax kampioen wordt. "Je gaat door, je blijft doorgaan. Zij komen op voorsprong en we hebben de mentaliteit getoond, waardoor we terug kwamen. We zijn een puntje dichterbij. We moesten er nog zeven, nu nog zes."

Weghorst heeft boodschap voor Farioli

Tussen neus en lippen door liet Weghorst ook aan Willaert weten dat hij klaar is voor een basisplaats bij Ajax. Het viel de ESPN-verslaggever in ieder geval op Weghorst het goed deed als invaller in de combinaties. "De impact van mijn invalbeurt geeft voldoening, ja. Jij hebt het ook gezien, toch? En ik geloof dat dit niet de eerste keer was vandaag", heeft de spits een boodschap voor Farioli.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 ‘Molensteen’ om de nek van Ajax: Kroes moet ‘als de wiedeweerga’ aan de bak 🔗

👉 'Gat tussen Ajax en AZ is een gigantische schande' 🔗

👉 ‘Kwalletje van Ajax’ zorgt voor chaos: ‘Schandalig gedrag, dit past niet bij Ajax’ 🔗

👉 ‘Man van 8,5 miljard maakt Ajax in een keer steenrijk’ 🔗

👉 Van Basten schokt Rondo met uitspraak over Ajax 🔗