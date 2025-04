Farioli kritisch op Matheus, maar niet vanwege oppakken terugspeelbal

Voor Ajax en vooral keeper is zondag een pijnlijke middag geworden. In de tweede helft van het duel met Sparta (1-1) kregen de Amsterdammers volop kansen om de wedstrijd winnend af te sluiten, maar zorgden twee blunders van de Braziliaanse goalie ervoor dat Ajax uiteindelijk genoegen moest nemen met een punt.

Ajax speelde voor rust zeer matig tegen de Rotterdammers. Na rust presenteerde de ploeg van Francesco Farioli zich beter, waarbij enkele spelers van de koploper van de Eredivisie opgelegde kansen misten. Zo bleef het lang 0-0, tot een gek moment in de 94e minuut. Keeper Matheus nam een pass van Steven Berghuis in zijn handen en gaf daarmee een vrije trap weg aan de tegenpartij. Mohamed Nassoh (ex-PSV) schoot de bal fraai in de hoek.

Maar het was niet alleen de eerste blunder van Matheus die Ajax punten kostte, ook bij de vrije trap, negentig seconden later, zag de doelman er niet goed uit. De bal belandde in de hoek van de keeper, die ook nog eens net een hupje naar de andere hoek maakte toen de vrije trap genomen werd. Vink is na afloop kritisch op de Braziliaan. "Had hij die (vrije trap, red.) niet kunnen hebben? Dat is toch zijn hoek? Hij gaat helemaal naar links. Dit vind ik gewoon een keepersfout."

Nassoh komt naderhand ook nog met een analyse van het moment. "De muur stond teveel naar links. Ik zag een kleine opening en schiet hem gewoon hard in de hoek binnen." De invaller van Sparta zag ook een opvallende beweging bij Matheus. "Hij maakt net een stapje naar de andere kant. Als hij was blijven staan, had hij misschien iets meer kans." Het hupje van de Ajax-goalie doet denken aan Thibaut Courtois, die tijdens Arsenal - Real Madrid door zijn beweging helemaal kansloos was voor de tweede vrije trap van Declan Rice, aldus Wesley Sneijder. De recordinternational kreeg echter vervolgens wel veel kritiek op zijn analyse.

Reactie Farioli

Farioli heeft na afloop ook nog gereageerd op de mindere momenten van Matheus. De Italiaan analyseert de mogelijk gedachten van de keeper. "Ik denk, gezien zijn reactie, dat hij dacht dat een Sparta-speler de bal nog aanraakte. Hij was heel verbaasd. Jammer genoeg was dat moment uiteindelijk fataal. Maar om zijn optreden te beoordelen moet er ook worden gekeken naar andere momenten tijdens deze wedstrijd." De doelman was tijdens de eerste helft enkele keren goud waard voor Ajax. Over het optreden van Matheus bij de vrije trap lijkt Farioli, die zelf keeper is geweest, kritischer. Wanneer Christian Willaert stelt dat de vrije bal houdbaar leek, sluit de coach zich daar bij aan. "Ja, dat gevoel had ik ook. Maar het was een schot van binnen de zestien, veel mensen voor zijn neus."

Krankzinnig slot in Amsterdam 🤯



0️⃣-1️⃣: M. Nassoh 90’+5

1️⃣-1️⃣: Y. Regeer 90’+7#ajaspa — ESPN NL (@ESPNnl) April 27, 2025

