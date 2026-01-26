heeft een akkoord bereikt met de grootaandeelhouder van Sevilla over een overname, zo melden verschillende Spaanse media. De 39-jarige centrumverdediger wordt daardoor eigenaar van zijn jeugdliefde en wil de club weer terugkrijgen naar de Spaanse top.

Ramos is volgens verschillende gerenommeerde media uit Spanje dicht bij het overnemen van Sevilla. Er zou momenteel namelijk sprake zijn van een akkoord tussen de routinier en de huidige eigenaren om de club over te nemen. Met de deal wordt Ramos eigenaar van de club waar hij zijn loopbaan begon. Daarnaast wordt hij gesteund door een investeringsmaatschappij, die 450 miljoen euro in de club wil steken. Begin januari kwam al naar buiten dat de verdediger zijn oude club wil overnemen.

Hoewel er nu sprake is van een akkoord op hoofdlijnen, moeten er nog enkele obstakels worden genomen voordat de overname een feit is. Zo staat er nog een boekenonderzoek en risicoanalyse op de planning, die Ramos moet uitvoeren om een beeld te krijgen van de financiële situatie van de club en de risico’s die aan de overname verbonden zijn. Op die manier kan de koper de overnameprijs rechtvaardigen.

Toch lijkt het erop dat Ramos de club graag in handen krijgt. Het Real Madrid-icoon wil zijn jeugdliefde terugbrengen naar de Spaanse top, maar zal daar gezien de benarde financiële situatie een flinke kluif aan hebben. Momenteel staat Sevilla op de elfde plaats in LaLiga.

Ramos doorliep een groot deel van zijn jeugdopleiding bij Sevilla, waar hij op zeventienjarige leeftijd debuteerde in het profvoetbal. In de zomer van 2005 maakte hij de overstap naar Real Madrid, waar hij vervolgens tot 2021 onder contract stond. Na een avontuur van twee seizoenen keerde Ramos voor een jaar terug bij Sevilla. Na een half jaar zonder club tekende hij een jaar geleden bij het Mexicaanse Monterrey; sinds zijn contract afliep op 1 januari zit hij weer zonder club. Ramos kwam in totaal 87 wedstrijden in actie voor Sevilla.