is in de race om eigenaar te worden van Sevilla FC, zijn eerste profclub. De 39-jarige verdediger, die zonder club zit maar officieel nog niet gestopt is, heeft volgens Cadena Cope het tot op heden hoogste bod op de clubaandelen uitgebracht.

De 39-jarige Ramos brak dik twintig jaar geleden door als speler van Sevilla en verdiende er uiteindelijk zijn transfer naar Real Madrid, waar hij liefst zestien seizoenen zou blijven. Daarna speelde de 180-voudig Spaans international twee jaar voor Paris Saint-Germain, alvorens in het seizoen 2024/25 voor één seizoen terug te keren in Sevilla. Na zijn vertrek speelde hij in Mexico nog voor CF Monterrey, maar daar zijn het seizoen én zijn contract inmiddels afgelopen.

Artikel gaat verder onder video

Sevilla leek de laatste tijd in Amerikaanse handen te gaan komen. Het bedrag dat zij per clubaandeel wilden betalen zou de afgelopen tijd echter flink naar beneden zijn bijgesteld, volgens Football España van 3.400 euro naar 2.700 euro per aandeel. Het lijkt er volgens Cadena Cope dan ook sterk op dat de onderhandelingen met de Amerikanen zo goed als geklapt zijn.

Inmiddels zou Ramos zich plots 'als een wervelwind' hebben gemeld en het (tot op heden) hoogste bod op de Sevilla-aandelen neer hebben gelegd. Ramos zou dat bedrag overigens niet (volledig) uit eigen zak betalen: de Spanjaard zou een groep 'machtige investeerders' achter zich hebben. Ramos zou door hen als het gezicht van het project naar voren zijn geschoven.