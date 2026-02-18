Er hangen donkere wolken boven de Duitse scheidsrechter Pascal Kaiser. Het Openbaar Ministerie in Keulen is een onderzoek gestart naar de arbiter, die ervan wordt verdacht zijn eigen mishandeling en de bijbehorende doodsbedreigingen in scène te hebben gezet. Waar hij aanvankelijk op veel sympathie kon rekenen, wordt hij nu officieel aangemerkt als verdachte.

Op 30 januari trok Kaiser alle aandacht in het stadion van 1. FC Köln, toen hij voorafgaand aan het duel met VfL Wolfsburg voor 50.000 fans op zijn knieën ging voor zijn vriend Moritz. "Normaal gesproken neem ik beslissingen in een fractie van een seconde. Vandaag is anders. Vandaag gaat het om een beslissing waar ik heel, heel goed over heb nagedacht", zo sprak Kaiser destijds in het stadion. Hij voegde daar later aan toe dat hij zeker wist dat dit de juiste keuze was: "Dit is het juiste om te doen".

Kort na dit moment beweerde de scheidsrechter echter slachtoffer te zijn geworden van homofobe aanvallen en ernstige bedreigingen, waarbij hij zelfs een foto deelde van een gehavend gezicht met een blauw oog.

Onderzoek neemt onverwachte wending

Tijdens een huiszoeking op 13 februari in de woning van Kaiser in Wermelskirchen kwamen er grote twijfels over de echtheid van de incidenten naar voren. IT-forensici ontdekten aanwijzingen dat de dreigmails mogelijk door Kaiser zelf of zijn partner waren verzonden. De autoriteiten onderzoeken nu of de fysieke verwondingen daadwerkelijk het gevolg zijn van een aanval door derden, of dat Kaiser zichzelf heeft verwond of door zijn partner is geslagen om de mishandeling geloofwaardig te laten lijken.

De resultaten van het gerechtelijk medisch onderzoek worden naar verwachting volgende week bekendgemaakt. Tot die tijd zwijgt Kaiser over de beschuldigingen, terwijl zijn partner inmiddels wel een verklaring bij de politie heeft afgelegd.

Kritiek op DFB

In 2025 kwam Kaiser al in aanvaring met de Duitse voetbalbond (DFB), die hij beschuldigde van “pinkwashing.” Volgens hem promoot de bond diversiteit vooral voor de bühne, terwijl op het veld andere realiteit heerst: “De DFB marcheert mee in de CSD in Frankfurt, maar stemt voor een WK in Saoedi-Arabië,” zei Kaiser in een interview. Hij stelde dat zijn publieke optreden zijn carrière schade heeft toegebracht: “Het is overduidelijk dat ik word benadeeld vanwege mijn publieke verschijning.”

Advocaat roept op tot terughoudendheid

Kaisers nieuwe advocaat, Ramon Thal, bevestigt dat er tijdens de huiszoeking bewijsmateriaal is veiliggesteld, maar wil verder geen inhoudelijk commentaar geven. Hij benadrukt dat uit het zwijgen van zijn cliënt geen conclusies mogen worden getrokken en vraagt om respect voor de privacy van Kaiser.

Oudere fraudezaak tijdelijk op de achtergrond

Naast de huidige verdenking van het simuleren van misdrijven, loopt er ook nog een onderzoek naar verduistering van 5.000 tot 6.000 euro bij een bar waar Kaiser in 2024 werkte. Deze zaak is voorlopig op de achtergrond gezet om prioriteit te geven aan het onderzoek naar de vermeende nep-aanvallen.