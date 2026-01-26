Ron Jans zit met FC Utrecht al tijden in de hoek waar de klappen vallen, maar peinst er niet over om de handdoek in de ring te gooien. Na de 0-1 thuisnederlaag tegen Sparta Rotterdam stelt de trainer, die recent zijn pensioen aankondigde, dat hij niet het gevoel heeft dat hijzelf één van de oorzaken van de sportieve malaise is.

Jans (67) leidde Utrecht vorig seizoen met een recordaantal punten naar de vierde plaats in de Eredivisie - en daarmee een ticket voor Europees voetbal. Dit seizoen verloopt echter een stuk moeizamer voor de ervaren coach: tegen Sparta werd alweer de vijfde opeenvolgende nederlaag in alle competities geleden. Op de ranglijst zijn de Domstedelingen daardoor na twintig speelronden terug te vinden op de elfde plaats.

Nadat ook Sparta te sterk was gebleken voor FC Utrecht, riep een deel van de Utrechtse supportersschare om het vertrek van Jans. De trainer liep vervolgens richting het betreffende vak om voor die fans te klappen. "Dat was in ieder geval om te bedanken, nog niet een afscheid", verduidelijkt de trainer even later voor de camera's van ESPN. "Ik vind dat ze ons heel vaak steunen. Nu was het 'schaam je kapot' en 'Ron Jans kom niet weer'. als ik het goed gehoord heb. Dat ben ik niet van plan, eigenlijk."

"Ik heb hier een geweldige tijd, met nu een hele moeilijke fase waar ik natuurlijk medeverantwoordelijk voor ben", vervolgt Jans. Opstappen is echter geen optie, zo zegt de trainer: "Er zijn ook anderen die die beslissing kunnen nemen, maar daar heb ik totaal geen aanleiding voor. Het gaat om resultaten, dat is niet aan mij. Nee, dat vrees ik niet. Het is wel zo: als ik denk: 'Ik loop in de weg, ik ben één van de oorzaken', dan moet je wel je conclusies trekken. Maar zover ben ik helemaal niet."

Jans in februari op 'afscheidstournee' langs drie oud-werkgevers

Jans staat met Utrecht voor een aardig pittig programma in de komende weken, waarin hij meerdere van zijn ex-werkgevers tegenkomt. Komende donderdag wacht in Glasgow het afsluitende duel in de competitiefase van de Europa League met Celtic, waarin enkel de winstpremie nog op het spel staat. Utrecht is door de 0-2 nederlaag tegen Genk van afgelopen week immers al uitgeschakeld. Daarna staat in de Eredivisie een bezoek aan Jans' vroegere club sc Heerenveen op de rol (zondag 1 februari), waarna een week later Feyenoord de tegenstander is in Stadion Galgenwaard (zondag 8 februari). Drie dagen later volgt dan weer een uitwedstrijd tegen Eredivisie-revelatie N.E.C. (woensdag 11 februari), waarna Jans met FC Groningen (uit, zaterdag 14 februari) en PEC Zwolle (thuis, zondag 22 februari) opnieuw twee van zijn oude liefdes treft.