Zelfoverschatting rond WK-boycot: 'Nederland is een nietig kruimeltje op wereldschaal'

In zijn laatste column drijft Sjoerd Mossou de spot met de Nederlanders die willen dat Oranje niet gaat deelnemen aan het WK van 2026. Zij willen opstaan tegen Donald Trump en zijn ego krenken, maar volgens de journalist zal hem dat weinig deren.

Onlangs werd er een petitie gestart om het WK van 2026 te boycotten. Zo'n 100.000 mensen waren het eens met de stelling dat Oranje niet naar de Verenigde Staten, Canada en Mexico moet afreizen vanwege de acties van president Trump. "Nu sympathiseer ik graag met mensen die voor hun principes opkomen, en uiteraard deel ik alle zorgen over de huidige staat van de wereld - wie zou dat niet doen?"

Mossou is echter van mening dat een dergelijke boycot weinig effect zal hebben op de wereld en Amerika in het bijzonder. "Het is vast goedbedoeld, maar de enorme naïviteit achter dit soort acties. De kinderlijke wereldvreemdheid. De onmetelijke zelfoverschatting ook." Volgens de journalist van het Algemeen Dagblad zal Trump er niet minder van slapen als de mannen van Ronald Koeman thuisblijven komende zomer. "Nederland is een nietig kruimeltje op wereldschaal. Trump is van niets of niemand onder de indruk, of het nu de NAVO-baas is of de internationale rechtsorde. Denken we nu werkelijk dat hij opeens wél in de vlekken schiet zodra Frenkie de Jong en Denzel Dumfries besluiten om niet te komen?"

Van Leeuwen versus Trump?

Trump doet de laatste tijd wat hij wil en daar moet tegen opgetreden worden, daar is Mossou het mee eens. Alleen moet deze verantwoordelijkheid wel bij de juiste mensen liggen. "Het is al een totaal absurd idee om voetballers daarmee op te zadelen, maar zelfs de KNVB heeft daar eigenhandig natuurlijk niets over te vertellen. (Het zou wat zijn zeg: Marianne van Leeuwen die Mark Rutte en Rob Jetten negeert en Trump hoogstpersoonlijk een veeg uit de pan geeft.)"

Het einde van de column van Mossou staat in het teken van de vereisten voor een plan dat effect heeft. "Een sportboycot heeft alleen kans van slagen als het brede, stevige internationale steun heeft, zoals die tegen het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime (1960-1993). Tot die tijd is het gezwets in de ruimte en gerommel in de marge, hooguit bedoeld om ons eigen geweten te sussen."