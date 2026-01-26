heeft genoten van zijn debuut bij Feyenoord, zo laat hij na afloop van de wedstrijd weten bij ESPN. De verdediger had geen last van zenuwen en spreekt ook van een prettige samenwerking met rechtsbuiten Anis Hadj-Moussa. Robin van Persie laat bij de NOS weten onder de indruk te zijn van het debuut van Deijl.

Deijl maakte afgelopen week de razendsnelle overstap van Go Ahead Eagles naar Feyenoord. In De Kuip stond hij zondag tegen Heracles Almelo (4-2) direct in de basis. “Het zit als gegoten, maar het is effe wennen in het rood-wit”, laat de back na de wedstrijd weten. “Het is ongekend, ik had het niet zo snel verwacht. Ik had in mijn hoofd dat ik in de zomer misschien wel naar het buitenland zou gaan en dan opeens hoor je van de interesse van Feyenoord, en dan gaat je hart sneller kloppen.”

Artikel gaat verder onder video

Hoewel Deijl dus enkele dagen na zijn transfer direct in de basis mocht beginnen, had hij naar eigen zeggen geen last van zenuwen. “Het stadion is wat groter en de teamgenoten zijn anders, maar heel veel dingen zijn hetzelfde”, stelt hij droogjes. “Op het moment dat je het veld opstapt is het lekker spelen met zijn allen, plezier maken en winnen. Dat hebben we vandaag gedaan.”

In de kleedkamer is Deijl ook niet van plan zich aan te passen. “Ze hebben mij binnengehaald als de persoon die ik ben en anders gaan ze het niet krijgen”, laat de verdediger weten. “Ik ben mezelf, daarom hebben ze mij binnengehaald.” Toch kent hij wel zijn plaats binnen de selectie. “Natuurlijk ga ik niet gelijk een grote bek hebben en iedereen op zijn plek zetten.”

Prettige samenwerking met Hadj Moussa

Bij Go Ahead Eagles was Deijl het gewend om achter rechtsbuitens te spelen die veel naar binnen trekken. Met Hadj Moussa heeft hij nu een speler voor zich die het veld juist heel breed houdt. “Binnendoor of buitenom maakt me niet zo veel uit”, geeft de debutant daarover aan. “Hadj Moussa wil de bal graag aan de buitenkant in zijn voeten hebben, dus dan ligt er een gapend gat in het midden voor mij.”

Van Persie: ‘Alsof hij hier al twintig jaar speelt’

Van Persie maakt in gesprek met de NOS duidelijk dat hij ‘nul twijfel’ kende om Deijl gelijk op te stellen. “Mats speelde echt heel goed. Hij doet logische dingen, het lijkt simpel, maar hij staat altijd op de juiste positie. Het is net alsof hij hier al twintig jaar speelt”, is de trainer van Feyenoord lovend. “Mats past gewoon bij Feyenoord, dat zie je aan alles. Hij is een plezierige persoonlijkheid. Hij coacht ook veel, praat met spelers, echt een verbinder buiten en op het veld.”