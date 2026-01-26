Live voetbal

Man breekt in bij Atalanta: wachtwoord is kinderlijk eenvoudig te raden

Man breekt in bij Atalanta Bergamo
Foto: © TikTok
De toegangscode van de poort blijkt eenvoudig te raden: 1907, het oprichtingsjaar van Atalanta. Dat getal is zelfs te zien op het logo van Atalanta, dat op de deur staat. “We zijn bij het stadion van Atalanta, bij de ingang voor de spelersbussen. Wat zou de code kunnen zijn? Welk jaar werd de club opgericht? 1907... Geweldige beveiliging!”

De poort gaat open, waardoor de man richting het veld kan lopen. Verder is niemand te zien in het stadion, dus de video is waarschijnlijk niet rondom een wedstrijd gemaakt. Het is te hopen dat Atalanta de code inmiddels heeft aangepast.

@stanley_2110 #fyp #football #atalanta #soccer #serieA ♬ Funny - Gold-Tiger

