maakte zondag zijn debuut voor Lazio, nadat hij enkele dagen eerder overkwam van Ajax. De Nederlander begon direct in de basis bij de Romeinen. De Italiaanse media zagen dat Taylor nog wel moest wennen aan zijn nieuwe ploeg, maar ziet zeker potentie.

Taylor werd vrijdagavond gepresenteerd als nieuwe aanwinst van Lazio en stond zondag direct in de basis in het uitduel met Hellas Verona, dat op de negentiende plaats staat. De Romeinen wisten met 0-1 te winnen en Taylor stond bijna de hele wedstrijd op het veld; in de blessuretijd werd de oud-Ajacied naar de kant gehaald.

Eurosport beoordeelt Taylor met een 6 na zijn debuut voor Lazio. “De nieuwe aanwinst werd direct in het diepe gegooid, maar aarzelde geen moment en leverde zijn bijdrage”, schrijft de website. Calciomercato trekt een vergelijkbare conclusie en geeft de Nederlander hetzelfde cijfer: “Moet zich nog zo goed mogelijk aanpassen aan de spelpatronen van het team. Hij geeft te vaak verkeerde passes, maar levert wel zijn bijdrage.”

Ook Leggo vindt het eerste optreden van Taylor voor Lazio een 6 waard. “Een onverwacht, maar over het algemeen positief debuut”, klinkt het. “Hij liet in de eerste helft veel potentie zien, maar zakte in de slotfase wat in.” Il Messaggero is het ermee eens dat de middenvelder heeft aangetoond potentie te hebben. “Hij beschikt over vaardigheden en inzicht. Hij zal een beslissende speler worden”, aldus de krant, die ook een 6 geeft.