Kenneth Taylor krijgt grootst mogelijke compliment na debuut voor Lazio

Kenneth Taylor bij debuut Lazio
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
11 januari 2026, 20:07   Bijgewerkt: 20:34

Het debuut van Kenneth Taylor bij Lazio zit erop. De middenvelder maakte zondagmiddag, nadat hij twee dagen eerder voor 16,85 miljoen euro overkwam van Ajax, zijn eerste minuten bij de club uit Rome. Hoewel de 23-jarige niet per se opviel, liet hij wel een goede eerste indruk achter.

Taylor werd vrijdagavond gepresenteerd als nieuwste aanwinst van Lazio. Na slechts één training gooide trainer Maurizio Sarri de voormalig Ajax-speler al voor de leeuwen en gunde hij hem direct een basisplaats op het middenveld tegen laagvlieger Hellas Verona.

Zonder groots te spelen wist Lazio de overwinning naar zich toe te trekken. Met nog dik tien minuten op de klok kwamen de Romeinen op voorsprong, toen een inzet via Victor Nelsson ongelukkig achter doelman Lorenzo Montipò belandde. Bij die treffer stond Taylor vrij voor de goal, maar hij werd over het hoofd gezien.

Taylor, die vijf minuten voor tijd naar de kant werd gehaald, liet desondanks een prima indruk achter. Dat vinden ook veel Italianen. “In vijf minuten en 39 seconden werd vastgesteld dat Kenneth Taylor de sterkste en meest geschikte middenvelder voor de coach is die dit seizoen op het veld heeft gestaan; de derde beste sinds 2021, na Milinković-Savić en Luis Alberto”, schrijft een enthousiaste supporter. Een ander doet er nog een schepje bovenop: “In Verona is een ster geboren: Kenneth Taylor, een uitstekende speler.”

Hieronder staan nog enkele X-berichten over het debuut van Taylor. Door erop te klikken, verschijnt automatisch een vertaalfunctie.

Kenneth Taylor

Kenneth Taylor
Lazio
Team: Lazio
Leeftijd: 23 jaar (16 mei 2002)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
15
2
2024/2025
Ajax
33
9
2023/2024
Ajax
34
5
2022/2023
Ajax
32
8

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
8
Bologna
19
6
27
9
Udinese
20
-10
26
10
Lazio
19
4
25
11
Sassuolo
20
-4
23
12
Torino
20
-11
23

