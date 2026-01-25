Genoa heeft zondagmiddag drie punten overgehouden aan het debuut van Justin Bijlow. In het thuisduel met Bologna werd een 0-2 achterstand ongedaan gemaakt en omgebogen in een 3-2 overwinning.
Bijlow (28) rondde afgelopen dinsdag zijn overstap van Feyenoord naar Genoa af. De doelman, die in Rotterdam-Zuid over een aflopend contract beschikte, tekende een contract voor een half jaar bij de nummer zestien van de Serie A, waarin een optie voor nog eens drie seizoenen is opgenomen.
Zondag begon Bijlow direct in de basis tegen Bologna, dat acht plaatsen hoger op de ranglijst bivakkeert. De keeper moest na een dik halfuur zijn eerste tegentreffer slikken, toen een afstandsschot van Lewis Ferguson via de paal binnen viel. Het zicht van Bijlow op de bal werd op het oog ontnomen door een veelvoud aan spelers voor zijn neus, waardoor hij niet tijdig naar de hoek kon. Vlak na rust moest Bijlow ongelukkigerwijs opnieuw vissen, toen zijn verdediger Sebastian Otoa een voorzet in eigen doel werkte.
Tien minuten na de 0-2 hielp Bijlows collega aan de overkant, Bologna-keeper Lukasz Skorupski, Genoa weer in het zadel. De Pool beging ver buiten zijn strafschopgebied een overtreding en moest er met rood van af. In overtal produceerde Genoa snel de aansluitingstreffer, door toedoen van Ruslan Malinosvkyi, die een vrije trap van grote afstand binnen pegelde. Een kwartier voor tijd maakte Caleb Ekuban op spectaculaire wijze gelijk: de international van Ghana trof doel met een acrobatische volley vanaf de punt van het vijfmetergebied. In blessuretijd werd het nóg mooier voor de thuisploeg, toen Junior Messias de 3-2 tegen de touwen krulde.
Ik hoop echt dat hij eindelijk blessurevrij blijft en weer kan laten zien waarom hij in oranje thuis hoort/hoorde.
@infielder nou nee, hij zat erbij, en toen kwamen WEER de blessures. Hij in goede vorm kan prima concurreren met de anderen.
