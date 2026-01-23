Live voetbal 10

Kogel door de kerk: Galatasaray huurt Noa Lang mét optie tot koop

Noa Lang bij Galatasaray
Foto: © Imago/realtimes
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
23 januari 2026, 19:28

Noa Lang vervolgt zijn loopbaan – in ieder geval tijdelijk - bij Galatasaray. De Turkse topclub heeft de aanvaller voor de rest van het seizoen gehuurd van Napoli en bedong daarbij ook een optie tot koop. Daarmee komt er voorlopig een einde aan het beperkte perspectief van de Nederlander in Italië.

Galatasaray maakt een huursom van 2 miljoen euro over aan Napoli, waar Lang nog tot medio 2030 vastligt. De Turkse topclub zou hem deze zomer voor dertig miljoen euro definitief kunnen overnemen.

Lang verliet PSV afgelopen zomer voor een bedrag van circa 28 miljoen euro. De voormalig Ajacied ging met hoge verwachtingen naar Napoli, waar hij hoopte door te breken in de Serie A. Dat avontuur is tot dusverre uitgelopen tot een regelrechte teleurstelling.

Trainer Antonio Conte gaf Lang vooral korte invalbeurten, wat zichtbaar voor frustratie zorgde bij de buitenspeler. Na de Champions League-nederlaag tegen zijn oude club PSV kon hij zijn teleurstelling niet verhullen. Hoewel zijn speeltijd later iets toenam, bleef een basisplaats zeldzaam en speelde hij geen enkele wedstrijd volledig uit.

In totaal kwam Lang tot 21 optredens voor Napoli, waarvan zeven als basisspeler in de Serie A. Elf keer viel hij in en drie keer bleef hij negentig minuten aan de kant. Zijn bijdrage bleef beperkt tot één doelpunt. Bij Galatasaray hoopt Lang nu op een belangrijkere rol en meer speeltijd, iets wat hij in het verleden al kende in Turkije, waar hij in zijn jeugd voor Beşiktaş uitkwam.

