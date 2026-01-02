Live voetbal

Noa Lang mag na zes maanden al vertrekken bij Napoli

Napoli-speler Noa Lang
Foto: © Imago
2 januari 2026, 10:13

Noa Lang heeft in zijn eerste halfjaar bij Napoli zo weinig indruk gemaakt dat een vertrek bij de Italiaanse topclub al bespreekbaar is. Dat meldt Sky Sport Italia.

Lang maakte afgelopen zomer de overstap van PSV naar Napoli. De regerend landskampioen van de Serie A betaalde een transfersom van bijna dertig miljoen euro voor de aanvaller. Een hoog bedrag, zeker gezien de prestaties van Lang in het shirt van Napoli tot nu toe.

De aanvaller begon dit seizoen pas vijf keer in de basis en moest het voornamelijk doen met invalbeurten. Hij scoorde één doelpunt. Trainer Antonio Conte lijkt dan ook niet erg onder de indruk van de linksbuiten, waardoor een vertrek voor Napoli bespreekbaar is.

Conte benadrukt wel dat zijn selectie niet verzwakt mag raken. Volgens de trainer mag Lang alleen vertrekken als er een vervanger wordt gehaald. Op de achtergrond wordt het Turkse Galatasaray voorzichtig genoemd als potentiële nieuwe werkgever voor de Nederlander.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

21
711 Reacties
57 Dagen lid
1.681 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Grote miskoop, kon je zien aankomen.

0laf
1.045 Reacties
1.193 Dagen lid
5.462 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Te groot ego. Net als Ihattaren iets voor Fortuna of zo?

Vriendje Stokvis
1.723 Reacties
470 Dagen lid
8.686 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nou Ajax ik zeg halen die gast.

Reacties

Noa Lang

Noa Lang
Napoli
Team: Napoli
Leeftijd: 26 jaar (17 jun. 1999)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Napoli
13
1
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
11
4
2022/2023
Club Brugge
33
9

Meer info

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
1
Inter
16
21
36
2
Milan
16
14
35
3
Napoli
16
11
34
4
Roma
17
9
33
5
Juventus
17
8
32

Complete Stand

