heeft in zijn eerste halfjaar bij Napoli zo weinig indruk gemaakt dat een vertrek bij de Italiaanse topclub al bespreekbaar is. Dat meldt Sky Sport Italia.

Lang maakte afgelopen zomer de overstap van PSV naar Napoli. De regerend landskampioen van de Serie A betaalde een transfersom van bijna dertig miljoen euro voor de aanvaller. Een hoog bedrag, zeker gezien de prestaties van Lang in het shirt van Napoli tot nu toe.

De aanvaller begon dit seizoen pas vijf keer in de basis en moest het voornamelijk doen met invalbeurten. Hij scoorde één doelpunt. Trainer Antonio Conte lijkt dan ook niet erg onder de indruk van de linksbuiten, waardoor een vertrek voor Napoli bespreekbaar is.

Conte benadrukt wel dat zijn selectie niet verzwakt mag raken. Volgens de trainer mag Lang alleen vertrekken als er een vervanger wordt gehaald. Op de achtergrond wordt het Turkse Galatasaray voorzichtig genoemd als potentiële nieuwe werkgever voor de Nederlander.