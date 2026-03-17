Nederlandse clubs tonen interesse in de Tjechische aanvaller Radek Siler, zo meldt transferjournalist Rudy Galetti. De jonge spits van het Slowaakse FK Železiarne Podbrezová maakt dit seizoen een stormachtige ontwikkeling door en lijkt klaar voor een stap naar de Europese subtop.

Op X schrijft Galetti dat scouts uit verschillende competities inmiddels op de tribune zitten voor de 21-jarige Siler. Behalve vanuit Nederland zouden ook clubs uit Italië, België en Oekraïne de verrichtingen van de aanvaller nauwgezet volgen. Siler wordt in de wandelgangen al omschreven als een van de meest veelbelovende talenten uit de Nike Liga, de hoogste afdeling van Slowakije, en geldt als een serieuze optie voor clubs die hun voorhoede willen versterken.

Een neusje voor de goal

Dat de Europese subtop achter de jeugdinternational aan zit, is gezien zijn rendement geen verrassing. Siler is dit seizoen de absolute smaakmaker bij Podbrezová en laat was in alle competities goed voor vijftien doelpunten in 26 officiële optredens. Met dit gemiddelde bewijst de international van Tsjechië Onder-20 dat hij een neusje voor de goal heeft en fysiek al prima mee kan op het hoogste niveau.

Met de zomerse transferwindow in het vooruitzicht lijkt een vertrek uit Slowakije onvermijdelijk. Siler wordt door Galetti nadrukkelijk omschreven als een 'speler om in de gaten te houden' voor het komende window. Volgens de data van FootballTransfers bedraagt zijn huidige marktwaarde zo'n half miljoen euro, waarmee hij voor een groot deel van de Eredivisie betaalbaar zou moeten zijn.