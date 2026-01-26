Feyenoord versterkte zich afgelopen week met Mats Deijl en Jeremiah St. Juste, maar is daarmee nog niet klaar op de transfermarkt. De Rotterdammers hopen deze maand ook nog over te nemen van Sparta Rotterdam, zo weet Voetbal International. Volgens ESPN houdt Feyenoord daarnaast de markt in de gaten voor een buitenkansje op linksbuiten.

Afgelopen week kwam naar buiten dat Feyenoord interesse heeft in Kitolano. De Noor, die vorige week nog tweemaal trefzeker was in De Kuip tijdens Feyenoord - Sparta (3-4), wordt gezien als optie voor het middenveld. Kitolano beschikt op Het Kasteel over een aflopend contract, waardoor hij komende zomer transfervrij de overstap kan maken.

Volgens VI hoopt Feyenoord echter deze winter al toe te slaan voor de middenvelder. Slaagt het daar niet in, zal de nummer twee van de Eredivisie komende zomer opnieuw een poging bij hem wagen. Het weekblad benadrukt dat Kitolano al onder Frank Arnesen op de scoutingslijst stond in De Kuip en dat hij net als Deijl wordt gezien als een versterking voor de breedte.

Buitenkansjes voor linkerflank

Dat is echter niet de enige positie waarvoor Feyenoord nog een nieuwe speler wil halen. ESPN-verslaggever Sinclair Bischop geeft bij Tekengeld namelijk aan dat de Rotterdammers op zoek zijn naar buitenkansjes. “Vooral voor de linkervleugel. Leo Sauer deed het zondag tegen Heracles aardig, maar ze zijn natuurlijk voorin ook Jaden Slory kwijtgeraakt. Gonçalo Borges zat ook weer negentig minuten op de bank en is een speler die eigenlijk niet voldoet.” Bischop benadrukt dat er nog wat bij moet op de vleugels. “Op rechts heb je Anis Hadj Moussa die altijd levert, maar op links is het toch wat wisselvallig.”