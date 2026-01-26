Live voetbal

Feyenoord wil Kitolano deze maand verwelkomen en zoekt buitenkansje op linksvoor

Dennis te Kloese
Foto: © Imago/realtimes
1 reactie
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
26 januari 2026, 10:49

Feyenoord versterkte zich afgelopen week met Mats Deijl en Jeremiah St. Juste, maar is daarmee nog niet klaar op de transfermarkt. De Rotterdammers hopen deze maand ook nog Joshua Kitolano over te nemen van Sparta Rotterdam, zo weet Voetbal International. Volgens ESPN houdt Feyenoord daarnaast de markt in de gaten voor een buitenkansje op linksbuiten.

Afgelopen week kwam naar buiten dat Feyenoord interesse heeft in Kitolano. De Noor, die vorige week nog tweemaal trefzeker was in De Kuip tijdens Feyenoord - Sparta (3-4), wordt gezien als optie voor het middenveld. Kitolano beschikt op Het Kasteel over een aflopend contract, waardoor hij komende zomer transfervrij de overstap kan maken.

Artikel gaat verder onder video

Volgens VI hoopt Feyenoord echter deze winter al toe te slaan voor de middenvelder. Slaagt het daar niet in, zal de nummer twee van de Eredivisie komende zomer opnieuw een poging bij hem wagen. Het weekblad benadrukt dat Kitolano al onder Frank Arnesen op de scoutingslijst stond in De Kuip en dat hij net als Deijl wordt gezien als een versterking voor de breedte.

Buitenkansjes voor linkerflank

Dat is echter niet de enige positie waarvoor Feyenoord nog een nieuwe speler wil halen. ESPN-verslaggever Sinclair Bischop geeft bij Tekengeld namelijk aan dat de Rotterdammers op zoek zijn naar buitenkansjes. “Vooral voor de linkervleugel. Leo Sauer deed het zondag tegen Heracles aardig, maar ze zijn natuurlijk voorin ook Jaden Slory kwijtgeraakt. Gonçalo Borges zat ook weer negentig minuten op de bank en is een speler die eigenlijk niet voldoet.” Bischop benadrukt dat er nog wat bij moet op de vleugels. “Op rechts heb je Anis Hadj Moussa die altijd levert, maar op links is het toch wat wisselvallig.”

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Rafael van der Vaart

Van der Vaart: 'Waarom wordt Hadj Moussa altijd bekritiseerd bij Feyenoord?'

  • Gisteren, 23:05
  • Gisteren, 23:05
Feyenoord-spits Ayase Ueda

Kenneth Perez smeekt clubs: 'Doe die bh's uit en ga voetballen'

  • Gisteren, 21:34
  • Gisteren, 21:34
Etienne Vaessen, doelman van FC Groningen tijdens de wedstrijd tegen Fortuna Sittard

Vaessen hekelt 'anti-voetbal' Buijs en Fortuna: 'Ik zou mijn contract verscheuren'

  • Gisteren, 20:51
  • Gisteren, 20:51
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vrij Dag
556 Reacties
616 Dagen lid
788 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kloese moet proberen Stein te ruilen voor Kitolano, dat maakt de overstap gemakkelijker

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vrij Dag
556 Reacties
616 Dagen lid
788 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kloese moet proberen Stein te ruilen voor Kitolano, dat maakt de overstap gemakkelijker

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Joshua Kitolano

Joshua Kitolano
Sparta Rotterdam
Team: Sparta
Leeftijd: 24 jaar (3 aug. 2001)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sparta
18
5
2024/2025
Sparta
27
0
2023/2024
Sparta
24
5
2022/2023
Sparta
38
4

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
20
36
53
2
Feyenoord
20
22
39
3
Ajax
20
13
37
4
NEC
19
16
35
5
AZ
20
3
32

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel