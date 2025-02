KNVB verkoopt pijnlijke 'nee': 'Jouw visie is te veel de visie van Feyenoord'

Pascal Bosschaart is niet toegelaten tot de trainerscursus van de KNVB, omdat zijn visie niet onderscheidend genoeg was. Dat laat de huidige interim-trainer van Feyenoord weten aan ESPN, kort na de overwinning op Almere City in zijn vermoedelijk laatste wedstrijd op de bank in De Kuip.

Bosschaart heeft niet de papieren om als hoofdcoach te werken. Hij heeft het trainersdiploma UEFA A, maar heeft de UEFA Pro-opleiding nodig om op het hoogste niveau aan de slag te mogen. Die opleiding had hij graag bij de KNVB volbracht. De bond heeft echter een selectie gemaakt van de potentiële kandidaten en besloot om onder meer Bosschaart af te wijzen.

“Ik heb daar al een aantal weken uitsluitsel over, dat ik niet op de cursus mag. Ik heb daar een gesprek met Jan Zoutman (hoofddocent bij de KNVB, red.) over gehad. Mijn visie was te veel de visie van Feyenoord”, vertelt Bosschaart. “Ik wil ook helemaal niet negatief doen over de KNVB. Zij hebben zich te houden aan een protocol. Mijn visie was dus te veel de visie van Feyenoord en dus niet zozeer mijn eigen visie, werd er aangegeven.”

“Iedere trainer heeft een visie. Toevallig is mijn visie ook een beetje hetzelfde als die van Feyenoord, dus dat vonden ze te veel”, licht de interim-trainer toe. “Het valt de KNVB niet te verwijten. Zij volgen protocollen en richtlijnen. Daar hebben ze zich aan gehouden. Zij moeten een selectie maken wie wel en niet mag meedoen. Ik ben helaas buiten de boot gevallen, dus ik geef me over anderhalf jaar weer op.”

Naar verwachting neemt Robin van Persie begin komende week het roer over bij Feyenoord en keert Bosschaart terug bij de Onder 21. “Ik benaderde dit wel als mijn laatste wedstrijd, maar nog niks is officieel”, weet hij. “Als ik alle geluiden moet geloven, dat zal het ongetwijfeld rondkomen. Dan was dit voor mij de laatste wedstrijd. Ik moet heel eerlijk zeggen: ik heb ervan genoten! Het is allemaal nog niet helemaal ingedaald. Het waren namelijk constant trainingen en wedstrijden.”

