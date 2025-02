Bosschaart grapt over plotseling vertrek van Reijnen, dit is de echte reden

Interim-trainer Pascal Bosschaart van Feyenoord is met een opvallende verklaring gekomen voor de aftocht van Etiënne Reijnen tijdens het duel met Almere City. Volgens Bosschaart besloot Reijnen zelf om de dug-out te verlaten, maar de vork lijkt anders in de steel te zitten.

“Etiënne had heel erg last van buikpijn, dus hij ging naar binnen”, legde Bosschaart uit op de persconferentie. De tijdelijke vervanger van Brian Priske kreeg daarna nog eens de vraag: “Echt waar?” De interim-trainer reageerde: “Ja, volgens mij wel. Ik heb geen idee.” Door de lach waarmee Bosschaart het antwoordt gaf, was het al meteen twijfelachtig of Reijnen inderdaad buikpijn had.

De echte reden is volgens NU.nl een andere. "Zijn assistent bleek niet op het officiële wedstrijdformulier van de KNVB te staan. Dan mag een staflid niet op de bank plaatsnemen", zo wordt uitgelegd.

Reijnen verliet de dug-out in de eerste helft. Het leek erop dat hij was weggestuurd. “Etiënne Reijnen zat als assistent op de bank, maar volgens het officiële wedstrijdformulier niet degene die daar mag zitten”, legde ESPN-commentator Leo Oldenburger uit. “Hij zat daar ook nooit in de tijd van Priske. Dus hij is van de bank weggestuurd.”

Oldenburger vervolgde: “Het blijft bijzonder dat Etiënne Reijnen is weggestuurd, want hij zat vorige week tegen NAC ook op de bank. Wat daar nou het verhaal achter is… Het zal het resultaat van de wedstrijd niet beïnvloeden, maar vreemd is het wel.”

Sinds 2023 is Reijnen in dienst bij Feyenoord; hij werd aangesteld als analist en adviseur in de technische staf. Onder de inmiddels ontslagen trainer Brian Priske ontfermde Reijnen zich onder meer over de standaardsituaties, maar zat hij dus niet op de bank.

