Quilindschy Hartman komt terug op interview van vorige week

kan (opnieuw) niet terugkijken op een sterke wedstrijd in het shirt van Feyenoord. De linksback was vorige week na het duel met NAC Breda (0-0) al erg kritisch over zijn eigen optreden en is zaterdag na de wedstrijd tegen Almere City (2-1) ook niet positief. Toch is hij wat minder hard voor zichzelf.

Hartman zei vorige week dat hij ‘echt slecht’ speelde tegen NAC. “Vorige week was ik heel erg negatief en ik denk dat ik daar ook een beetje op moet terugkomen. Ik heb tien maanden helemaal niet gespeeld en ondanks dat ik van mezelf een bepaald niveau verlang moet ik, maar ook andere mensen mij een beetje tijd geven”, verzoekt de vleugelverdediger. “Ik kom nu terug in een ander team met andere spelers en ik merk dat het nog een beetje zoeken is. Ik moet mezelf een beetje tijd geven.”

Toch geeft Hartman nu ook toe dat hij niet tevreden is over zijn eigen spel en over de moeizaam verlopen wedstrijd tegen Almere City. “Het was geen goede wedstrijd van ons. Dat is wel balen omdat we het hele seizoen al met zo'n wedstrijd komen na een mooi resultaat. Over het algemeen kunnen we niet blij zijn over het spel, maar wel over de drie hele belangrijke punten.” Dankzij die punten neemt Feyenoord de derde plek in de Eredivisie in.

Hartman over Bosschaart en Van Persie

In het interview gaat Hartman ook in op de samenwerking met interim-trainer Pascal Bosschaart, die vanaf volgende week plaatsmaakt voor Robin van Persie. “Vanaf het moment dat hij binnenkwam, was er veel duidelijkheid en zijn er wel wat dingetjes aangepast. Een iets andere manier van bespreken, een iets andere manier van trainen. Alles misschien wel iets scherper. Er kwam een bepaald gevoel in het team. Ik denk dat we Pascal heel dankbaar mogen zijn en we hebben hem net in de kleedkamer ook bedankt.”

Hartman verheugt zich ondertussen op het aantreden van Van Persie. “Ik heb het er een beetje over gehad met Thomas. Het is natuurlijk een legend zoals we dat noemen. Ik hoor er positieve verhalen over. Ik denk dat hij wel iemand is met een plan.”

