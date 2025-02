Bizar: Etiënne Reijnen (Feyenoord) wordt plots weggestuurd tegen Almere

Een bizar moment tijdens de wedstrijd tussen Feyenoord en Almere City. Etiënne Reijnen, lid van de technische staf van Feyenoord, werd weggestuurd uit de dug-out.

In minuut 25 van de wedstrijd zond ESPN beelden uit waarop te zien was dat Reijnen de dug-out verliet. Sinds 2023 is Reijnen in dienst bij Feyenoord; hij werd aangesteld als analist en adviseur in de technische staf. Onder de inmiddels ontslagen trainer Brian Priske ontfermde Reijnen zich onder meer over de standaardsituaties.

“Etiënne Reijnen zat als assistent op de bank, maar volgens het officiële wedstrijdformulier niet degene die daar mag zitten”, legt ESPN-commentator Leo Oldenburger uit. “Hij zat daar ook nooit in de tijd van Priske. Dus hij is van de bank weggestuurd.”

Enkele minuten later komt Oldenburger terug op het incident. “Het blijft bijzonder dat Etiënne Reijnen is weggestuurd, want hij zat vorige week tegen NAC ook op de bank. Wat daar nou het verhaal achter is… Het zal het resultaat van de wedstrijd niet beïnvloeden, maar vreemd is het wel.”

Priske over Reijnen

In november 2024 vertelde Priske in een interview over de rol van Reijnen binnen de staf. “Ik hoef me over de standaardsituaties niet druk te maken, want Etiënne doet dat geweldig. Ik ben heel blij met hem. Hij is jong, maar begrijpt het voetbal en is heel duidelijk in wat hij wil. Reijnen is een van die trainers voor de toekomst van het voetbal in Nederland”, zei de Deense trainer.

