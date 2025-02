Fel fluitconcert in De Kuip na bizarre vrije trap van Hancko

De spelers van Feyenoord grossierden zaterdagavond in persoonlijke fouten tegen Almere City. Passes waren geregeld onzuiver, wat soms tot irritatie leidde bij het thuispubliek. Na een dramatische vrije trap van in minuut 74 klonk een fel fluitconcert in De Kuip.

Bij een 1-1 stand kreeg Feyenoord in de buurt van de middencirkel een vrije trap na een overtreding van Thom Haye op de debuterende invaller Stephano Carrillo. Aanvoerder Hancko maakte haast en wilde Antoni Milambo aanspelen uit de vrije trap, maar de bal werd rechtstreeks ingeleverd bij Almere City.

Na de onzuivere pass was het geduld op bij sommige supporters van Feyenoord, die met een fluitconcert hun onvrede lieten blijken. Ook commentator Leo Oldenburger van ESPN reageerde verrast. “Oi, oi, oi. Dit is wel heel makkelijk inleveren, zeg.”

