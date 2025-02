Feyenoord kruipt door oog van de naald tegen Almere City en neemt derde plaats in

Ondanks een 2-1 overwinning tegen Almere City heeft Feyenoord het lek in de Eredivisie nog verre van boven. De Rotterdammers mochten na een belabberde beginfase van geluk spreken dat de achterstand slechts 0-1 was, waardoor Julian Carranza de stand na een halfuur gelijk kon trekken. In de slotfase van het matige duel wist David Hancko vervolgens de meubelen te redden. Daardoor neemt Feyenoord de derde plaats in de Eredivisie in.

Van AC Milan naar Almere City: het contrast is groot. Na de knappe uitschakeling van AC Milan was het (mogelijke) laatste duel van interim-trainer Pascal Bosschaart een ontmoeting met de hekkensluiter. De 44-jarige oefenmeester wijzigde zijn basiself op één positie met het opstellen van Luka Ivanusec, terwijl Jeroen Rijsdijk wegens een schorsing van Junior Kadile een noodgedwongen verandering doorvoerde.

Feyenoord in de Champions League en Feyenoord in de Eredivisie, ook dat contrast bleek in de beginfase van de wedstrijd groot. De thuisploeg werd overlopen door een brutaal Almere City en kwam na een fout van Quilindschy Hartman al vroeg op achterstand. Na een mislukte pass van de linksback leverde Kornelius Hansen een scherpe voorzet af, die Charles-Andreas Brym met de hak handig langs zijn tegenstander krulde. Vervolgens wilden de bezoekers doordrukken, maar teisterden zowel Hansen als Hamdi Akujobi met fraaie pogingen het houtwerk. Waar de ploeg uit Almere de nodige duelkracht tentoonspreidde en door de linies van de opponent combineerde, was het bij Feyenoord in eerste instantie een foutenfestival.

Niet alleen op het veld, maar ook naast het veld. Etiënne Reijnen zat de laatste wedstrijden op de bank als assistent-trainer van Bosschaart, maar werd wegens het ontbreken van de juiste papieren door de arbitrage weggestuurd. Vanaf de tribune zag hij hoe het spel van Feyenoord matig bleef, maar de ploeg wel langzaam grip op de wedstrijd kreeg en de opponent naar achteren drukte. Veel ging via Anis Hadj-Moussa, die onnodige acties afwisselde met een paar handige voorzetten. Na een paar mogelijkheden kwam Feyenoord langszij via Carranza, die na een voorzet van Givairo Read in vrijstaande positie kon binnenknallen. De Rotterdammers hielden daarna de teugels in handen en kregen via Igor Paixao een grote kans op de voorsprong, maar ook de bezoekers lieten zich met een gevaarlijke kopkans niet onbetuigd.

In de tweede helft droogden de kansen op. Beide ploegen kwamen soms wel dreigend in het strafschopgebied van de opponent, maar misten een goede eindpass. Zodoende werd het debuut voor de 18-jarige Stephano Carrillo een om snel te vergeten. De Mexicaanse spits dook verscheidene keren op in het strafschopgebied, maar werd vrijwel nooit bereikt. Eenmaal leek hij gevaarlijk te kunnen worden na een voorzet van Paixao, maar hij kwam een teenlengte te kort om te schieten. In de slotfase werd Feyenoord toch nog gevaarlijk, toen de Braziliaanse buitenspeler met een vrije trap de paal teisterde. Het was een teken aan de wand, want met een geweldige volley wist Hancko er toch nog voor te zorgen dat de drie punten in Rotterdam bleven.

