Valentijn Driessen weet hoeveel Feyenoord betaalt om Robin van Persie terug te halen

Valentijn Driessen onthult de hoogte van de afkoopsom die Feyenoord betaalt om Robin van Persie terug te halen van sc Heerenveen. De komst van de nieuwe hoofdtrainer kost de Rotterdammers 'bijna een miljoen', zegt de chef voetbal van De Telegraaf in een video-item van zijn krant. Driessen spreekt tevens de verwachting uit dat Feyenoord onder Van Persie weer 'Arne Slot-voetbal' zal gaan spelen.

Feyenoord bevestigde eerder op de zondag wat iedereen al wist: Van Persie komt per direct over van Heerenveen en gaat in De Kuip aan de slag als opvolger van de bijna twee weken geleden ontslagen Brian Priske. Van Persie bewandelde afgelopen zomer nog de omgekeerde weg, toen hij de jeugdopleiding van de Rotterdammers verruilde voor het hoofdtrainerschap in Friesland, zijn eerste op het hoogste niveau. Zijn contract in het Abe Lenstra Stadion liep nog door tot medio 2026, maar dat is door Feyenoord afgekocht.

'Tegenvallend dat Van Persie direct 'ja' heeft gezegd tegen Feyenoord'

"Van Persie heeft direct 'ja' gezegd, wat ik tegenvallend vind", zegt Driessen in het bewuste video-item. "Ik dacht dat hij een man van zijn woord was en zou zeggen: Ik ben bij Heerenveen ingestapt en ik maak zeker het seizoen af. Daarna kan Feyenoord komen en kom ik met alle liefde naar Rotterdam, maar niet nu'. Nu laat je in feite een club in de steek. " De Friezen bleken echter bereid om mee te werken: "Aan de andere kant: Heerenveen heeft hem ook geen strobreed in de weg gelegd. Ik geloof dat er bijna een miljoen voor betaald is, dus wat dat betreft zijn alle partijen hier misschien wel tevreden mee."

'Van Persie brengt Slot-voetbal terug bij Feyenoord'

Hoewel de Leeuwarder Courant eerder deze week al schreef dat de samenwerking tussen Van Persie en de staf bij Heerenveen bepaald niet optimaal verliep, meent Driessen toch dat de club een groot verlies lijdt met het vertrek van de trainer. "Ik denk dat het voor Heerenveen heel jammer is. Hij heeft echt een boost gegeven. Met zijn persoonlijkheid en met de manier van spelen." Driessen verwacht, ook op basis van de uitspraken van Givairo Read - die in de jeugd met Van Persie werkte en onder meer aangaf dat de coach heel duidelijk is - dat de trainer in Rotterdam-Zuid een succes gaat worden. "Ik denk dat Feyenoord behoefte heeft aan iemand die duidelijk is en de standaard heel hoog legt. Lukt het om in zijn voetbalvisie te gaan voetballen, dan kun je een Feyenoord verwachten dat we drie jaar onder Arne Slot hebben gezien", aldus Driessen.

