Foppe de Haan onthult wat hij Robin van Persie appte na vertrek bij Heerenveen

Foppe de Haan zegt in gesprek met FCUpdate dat hij het ‘heel jammer’ vindt dat Robin van Persie is vertrokken bij sc Heerenveen. “Het ging niet fantastisch, maar Heerenveen heeft ook geen fantastische selectie. Als hij doorzet en het aan de praat krijgt, dan wordt hij een hele goede trainer.”

Op 21 mei 2024 werd Van Persie gepresenteerd door Heerenveen. Toevallig had FCUpdate precies op dat moment een afspraak met De Haan, om een uitgebreide voorbeschouwing op te nemen op het Europees Kampioenschap dat een maand later in Duitsland werd gehouden. De Haan vertelde toen dat Van Persie hem een dag eerder opgebeld had met de vraag of hij vóór zijn presentatie al een kop koffie met hem wilde drinken. “Hij heeft er heel veel zin in”, klonk het destijds.

Is die kop koffie er alsnog gekomen?

"Ja, Riemer (van der Velde, oud-voorzitter van sc Heerenveen, red.) en ik hebben uitgebreid met hem gegeten. Daarna trof ik hem regelmatig, voor de training kwam hij altijd even buurten. Van Persie zei weleens: 'Als je mee wilt doen of een aanwijzing wil geven, dan is dat prima, hoor!' Dat heb ik maar niet gedaan."

Herkent u zich in het artikel dat vorige week in de Leeuwarder Courant verscheen, waarin gesteld werd dat het vertrek van Van Persie ook tot ‘opluchting’ leidt in Heerenveen? De trainer zou vooral zijn eigen koers hebben gevaren, regelmatig ‘hard uit de hoek komen’ en ook bij een deel van de spelersgroep niet goed hebben gelegen.

"Nee, maar zo dicht zat ik er ook niet op. Ik heb geen vergaderingen meegemaakt, dus of hij echt met deuren heeft geslagen weet ik niet. En ik ben iemand die zijn eigen mening vormt, niet op zoek gaat naar die van een ander. Ik weet wel: dat gedoe met die keepers, dat was hoogst ongelukkig. Ik had sowieso gekozen voor Andries Noppert, die kan minstens zo goed meevoetballen als Mickey van der Hart."

Van Persie vertrekt nu met acht maanden Heerenveen in zijn bagage naar Feyenoord. Verwacht u dat hij daar gaat slagen?

"Dat weet ik niet, ik kan niet in de toekomst kijken. Maar ik vind het wel heel jammer dat hij weg is. Een dikke maand geleden is mij nog gevraagd wat ik ervan vond. Het ging niet fantastisch, maar Heerenveen heeft ook geen fantastische selectie. Wat ik vond en vind: als hij doorzet en het aan de praat krijgt, dan wordt het een hele goede trainer. Maar hij is al eerder bij ons gestopt, want zover was hij nog niet.

Van het concert des levens krijgt niemand het program. Maar zijn gevoel zei hem dat hij dit moest doen. Ik heb hem een appje gestuurd om hem te feliciteren en geschreven dat ik het jammer vind dat hij weg is."

Rick Kruys wordt nu genoemd als beoogde opvolger van Van Persie. Zou u dat een verstandige keuze vinden?

"Kruys is goed. Hij heeft het bij VVV-Venlo goed gedaan en nu bij FC Volendam ook. En dat is geen gemakkelijke club hè, met al die Mührens? Heerenveen heeft de vorige keer ook met hem gesproken, maar ik ken hem alleen van heel lang geleden, toen ik hem als speler bij Nederland Onder 20 onder mijn hoede had. Toen vormde hij een middenveld met Hedwiges Maduro en Ibrahim Afellay, dat was heel aardig."

Mocht Kruys toch het seizoen afmaken in Volendam, dan zou Ole Tobiasen in beeld kunnen komen als interim-oplossing voor de rest van het seizoen.

"Ole heeft het de vorige keer ook gedaan (na het ontslag van Johnny Jansen in 2022, red.). Een prima kerel. Heel rustig, betrouwbaar en degelijk."

