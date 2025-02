Beoogde opvolger Van Persie: trainer met slechts 9 wedstrijden ervaring in de Eredivisie

SC Heerenveen gaat een poging wagen om trainer Rick Kruys (39) los te weken bij FC Volendam, zo meldt De Telegraaf. De 39-jarige oud-voetballer was afgelopen zomer al 'nadrukkelijk in beeld' in het Abe Lenstra Stadion, maar Heerenveen koos destijds voor Robin van Persie, die maandag werd gepresenteerd bij Feyenoord.

Aan het bewind van Van Persie kwam afgelopen week na acht maanden al een onverwacht vroeg einde. De oud-aanvaller keert per direct terug bij Feyenoord, waar hij aan de slag gaat als opvolger van de ontslagen Brian Priske. Heerenveen moet daardoor spoorslags op zoek naar een nieuwe trainer. De club ving al bot bij Alex Pastoor, zo onthulde de Leeuwarder Courant zondag.

Inmiddels is Kruys de voornaamste kandidaat. De oefenmeester werkte de voorbije twee seizoenen bij VVV-Venlo en gaat met Volendam momenteel aan kop in de Keuken Kampioen Divisie. De Telegraaf vermoedt dat een aanbod uit Heerenveen een 'aardig dilemma' op zal leveren voor Kruys: "De talentvolle trainer heeft de ambitie om in de Eredivisie aan de slag te gaan, maar een kampioenschap met FC Volendam staat ook mooi op zijn cv."

Voordat hij op eigen benen ging staan, was Kruys bij FC Utrecht assistent van onder meer René Hake, John van den Brom en Dick Advocaat. Na het vertrek van Hake, in maart 2022, mocht hij het seizoen als interim-trainer afmaken. De negen Eredivisie-wedstrijden die Kruys als eindverantwoordelijke op de bank zat, leverden slechts twee overwinningen op. Vier keer speelden de Domstedelingen onder Kruys gelijk, de andere drie wedstrijden gingen verloren.

'Heerenveen ziet mogelijke tussenpaus bij Ajax'

De ochtendkrant schetst tevens een scenario waarbij Kruys pas aan het einde van het seizoen de overstap naar Heerenveen maakt. In dat geval zou de club Ole Tobiasen in beeld hebben als interim-oplossing om het seizoen af te maken. De Deense oud-speler was onder Johnny Jansen en Kees van Wonderen al assistent bij Heerenveen en werkt momenteel bij Ajax in de jeugdopleiding. Ook Robin Veldman, de trainer van de beloftenploeg van Club Brugge, zou op de kandidatenlijst van Heerenveen staan.