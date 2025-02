'Heerenveen vangt bot bij gedroomde opvolger Van Persie'

SC Heerenveen heeft in de zoektocht naar een opvolger voor Robin van Persie bot gevangen bij Alex Pastoor, zo meldt journalist Sander de Vries van de Leeuwarder Courant op X. Diezelfde De Vries onthult ook dat de afkoopsom die Feyenoord voor Van Persie overmaakt naar Friesland nóg hoger uitvalt dan het bedrag dat Valentijn Driessen eerder op de zondag wist te melden.

Heerenveen moet middenin het seizoen plots op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer, nu Van Persie na acht maanden terugkeert naar Rotterdam-Zuid. Algemeen directeur Ferry de Haan heeft klaarblijkelijk een poging gedaan om Pastoor aan te trekken, maar die heeft daarop volgens De Vries niet toegehapt. Pastoor was in de jaren 90 van de vorige eeuw drie seizoenen speler van Heerenveen en keerde een kleine tien jaar later als assistent van toenmalig trainer Gertjan Verbeek terug in het Abe Lenstra Stadion.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van Persie wordt op onvriendelijke wijze uitgezwaaid, algemeen directeur reageert 'teleurgesteld'

Pastoor vertrok afgelopen zomer na tweeënhalf jaar bij Almere City, waarmee hij promotie naar de Eredivisie had afgedwongen en in het debuutseizoen op het hoogste niveau degradatie had weten te voorkomen. Sinds vorige maand heeft de 58-jarige geboren Amsterdammer weer een nieuwe klus te pakken: Pastoor trad als assistent van Patrick Kluivert toe tot de technische staf van Indonesië. In een artikel dat even later op de site van de Leeuwarder Courant verschijnt schrijft De Vries dat het polsen van Pastoor uit de koker van Johan Hansma komt. Het duo werkte eerder succesvol samen in Almere, Hansma gaat per 1 maart aan de slag als technisch manager in Heerenveen.

Leeuwarder Courant onthult: Afkoopsom Van Persie valt nóg hoger uit

De Vries schrijft in zijn tweet tevens dat Feyenoord een afkoopsom van anderhalf miljoen euro overmaakt om Van Persie over te nemen van Heerenveen. Dat is ruim een half miljoen euro meer dan het bedrag dat Valentijn Driessen eerder op de zondag in een video-item van De Telegraaf noemde. De chef voetbal van de ochtendkrant sprak daarin van 'bijna een miljoen'. In het bewuste artikel schrijft De Vries dat er geen sprake was van een een zogeheten 'Feyenoord-clausule' in het contract van Van Persie bij Heerenveen. "Van Persie had deze zomer wel een clausule in zijn contract, waarmee hij eventueel een stap hogerop kon maken. Hoe dan ook: daar moest een transfersom tegenover staan", schrijft de journalist.

SC Heerenveen incasseert anderhalf miljoen euro van Feyenoord voor Robin van Persie.



Club speurt ondertussen naar een opvolger en ving bot bij Alex Pastoor.



Zo meer. — Sander de Vries (@SanderVries_LC) February 23, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Robin van Persie moet direct één enorme eis op tafel leggen bij Feyenoord'

Hugo Borst vindt dat Robin van Persie één cruciale eis moet stellen aan Feyenoord.