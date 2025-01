'Alex Pastoor bereikt mondeling akkoord en gaat aan de slag als assistent-bondscoach'

Alex Pastoor (58) staat op het punt om zijn sabbatical te gaan afbreken, zo meldt Voetbal International. De oud-trainer van onder meer NEC, Sparta Rotterdam en Almere City zou inmiddels een mondeling akkoord hebben bereikt met de voetbalbond van Indonesië, waar de geboren Amsterdammer assistent moet worden van de nieuwe bondscoach Patrick Kluivert.

Pastoor vertrok in de zomer van 2024 na tweeënhalf jaar bij Almere City, dat onder zijn leiding voor het eerst in de clubgeschiedenis wist te promoveren naar de Eredivisie en zich vervolgens wist te handhaven op het hoogste niveau. Pastoor kondigde na zijn vertrek aan een sabbatical te gaan nemen en dook de afgelopen maanden regelmatig op als analist bij Ziggo Sport.

Inmiddels staat Pastoor dus voor een terugkeer in de voetballerij, als assistent van Kluivert in Indonesië. Kluivert neemt daarnaast ook Danny Landzaat mee, zo weet VI. Landzaat maakte tot voor kort deel uit van de technische staf van Pascal Jansen bij het Hongaarse Ferencváros, maar Jansen vertrok afgelopen week om aan de slag te gaan bij New York City FC.

Van Gaal niet naar Indonesië

Kluivert krijgt in Indonesië géén steun van zijn voormalige Ajax-, Barcelona- en Oranje-coach Louis van Gaal. De huidige adviseur van de raad van commissarissen van Ajax was volgens Spaanse media in beeld als sportief directeur van de voetbalbond van het Aziatische land, maar Ziggo-presentator Wytse van der Goot kon die geruchten maandagavond ontkrachten: "We hebben het even nagevraagd en het antwoord was kort gezegd: nee, dat gaat niet gebeuren", aldus Van der Goot.

