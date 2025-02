Één persoon is heel tevreden dat Van Persie naar Feyenoord vertrekt

Één iemand is zeer tevreden met de overstap van Robin van Persie naar Feyenoord: . De doelman van sc Heerenveen, die in 2022 nog het WK keepte onder Louis van Gaal, ziet een nieuwe periode aanbreken en ruikt zijn kans.

Noppert werd tot dusver dit seizoen amper gebruikt. In zeven duels kreeg de keeper speelminuten en daarbij incasseerde hij elf tegentreffers. Door het vertrek van coach Van Persie, waarmee het duidelijk niet boterde, zou Noppert weer eerste keeper kunnen worden. In gesprek met ESPN geeft de goalie aan hoe hij maandagochtend naar de training van Heerenveen kwam. "Met een gevoel dat je eigenlijk niet echt weet wat je te wachten staat. Robin is natuurlijk vertrokken naar Rotterdam, maar we wisten niet wat hier (in Heerenveen) ging gebeuren." Vervolgens, met een duidelijke glimlach: "Wel met een gevoel dat er weer nieuwe kansen zijn, zo zie ik het wel."

Noppert gaat vervolgens iets dieper in op zijn mentale welzijn van de laatste maanden, waarin hij vaak gepasseerd werd. "Ik hoef het niet onder stoelen of banken te schuiven, afgelopen periode is gewoon niet altijd even makkelijk geweest. Daar ben je ook zelf bij geweest, dat snap ik. Maar het is misschien toch wel persoonlijk fijn dat er nu een ander komt, die mogelijk voor jou kiest. Dat heb je zelf in de hand; je zult het zelf moeten laten zien."

Noppert was na de zomer open over zijn relatie met Van Persie, maar houd zich maandag toch iets meer op de vlakte. "Op het begin van het seizoen heb ik me daar een paar keer over uitgelaten en dat was absoluut niet verkeerd bedoeld. Sommigen pakken het verkeerd op. We kunnen wel stellen dat we over bepaalde dingen anders dachten en ook anders naar dingen keken. Dat is niet erg, maar het boterde niet altijd." De keeper geeft vervolgens toe dat voetbalinhoudelijke discussies een invloed hadden op de persoonlijke band tussen trainer en keeper. "Ja, misschien wel een beetje. Maar het is wat het is. Ik deel alles open, maar daar moet je wel voor open staan." Het tweetal heeft onlangs geen contact meer gehad of afscheid van elkaar genomen.

Vooruit kijken

Noppert kijkt nu vooral vooruit. Hij zal de concurrentiestrijd moeten aangaan met Mickey van der Hart, die ook geen onuitwisbare indruk heeft achtergelaten. "Voor mij is het belangrijk dat ik mezelf weer kan laten zien. Dat is voor mij positief. Ik richt me op de toekomst. Ik heb er wel zin in, ja."

