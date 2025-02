Van Persie wordt geconfronteerd met uitspraken over toekomst bij Heerenveen

Robin van Persie is bij zijn presentatie als hoofdtrainer van Feyenoord geconfronteerd met de uitspraken die hij deed op zijn eerste persconferentie bij sc Heerenveen. Destijds gaf de oefenmeester aan de Friese club niet als tussenstap te zien. Acht maanden later is hij echter alweer vertrokken uit het Abe Lenstra Stadion.

Van Persie maakte afgelopen zomer de overstap van de jeugdopleiding van Feyenoord naar Heerenveen, waar hij als hoofdtrainer aan de slag mocht gaan. Bij zijn presentatie in Friesland kreeg de voormalig topspits de vraag of hij zijn nieuwe club als tussenstap zag naar de top, maar daar wilde hij niet in mee. Acht maanden later is Van Persie alweer vertrokken uit Heerenveen, aangezien Feyenoord bij hem aanklopte.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van Persie zegt in 7 woorden waar Te Kloese 131 woorden voor nodig heeft

Op de persconferentie van maandag wordt Van Persie geconfronteerd met die uitspraken, aangezien zijn periode bij Heerenveen achteraf wel een tussenstap naar het eerste van Feyenoord is gebleken. “Het voelde op dat moment echt zo”, verdedigt Van Persie zichzelf. “Maar nu ben je acht maanden verder en dan staat Feyenoord op de stoep. Het is ook niet makkelijk.” De nieuwe trainer van de Rotterdammers vraagt iedereen dan ook ‘begrip’ te tonen voor zijn keuze.

Van Persie komt op voor Heerenveen-selectie

Van Persie legt uit dat de keuze aan de ene kant heel makkelijk was, maar anderzijds juist erg lastig. “Vooral richting de spelers, maar ook een beetje richting Ferry (de Haan, algemeen directeur van sc Heerenveen, red.). Ferry was wel degene die vertrouwen in mij had, net als Dennis (te Kloese, red.) nu.” In Friesland is Van Persie naar eigen zeggen vanaf de eerste dag ‘het proces aangegaan’. “En die jongens zijn er vanaf dag één vol voor gegaan.”

LEES OOK: Van Persie krijgt lach niet van gezicht als naam van Slot valt op persconferentie

“Waar ik wel een beetje moeite mee had, is dat er best wel laatdunkend werd gesproken over een aantal van die spelers”, neemt Van Persie zijn oude selectie in bescherming. Daarmee doelt hij voornamelijk op het feit dat er veelal werd gezegd dat de spelers van Heerenveen niet van het niveau zijn om het voetbal te spelen zoals Van Persie dat graag ziet. “Dat was en is niet terecht. Die gasten kunnen heel goed voetballen. Dat doet mij wel wat, omdat ik weet wat die gasten er iedere dag voor deden. Ze hebben zó ongelooflijk hard gewerkt. Als je ziet hoe sterk die gasten zijn, ondanks dat het een hele jonge groep is, had ik daar misschien wel de meeste moeite mee. De mening over mijn spelers, dat zijn ook een beetje mijn kinderen. Tenminste, zo voelt het.”

Wordt het tijdperk van Robin van Persie bij Feyenoord een succes? Laden... 46.9% Dat denk ik wel 53.1% Dat denk ik niet 2889 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Hanegem sluit zich niet aan bij berichtgeving en komt met héél ander geluid over Van Persie

Waar verschillende journalisten nog vóór zijn aanstelling al verkondigden dat Robin van Persie een lastige uitdaging staat te wachten bij Feyenoord, denkt Willem van Hanegem er juist héél anders over.