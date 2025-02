Van Persie krijgt lach niet van gezicht als naam van Slot valt op persconferentie

Robin van Persie is van mening dat Feyenoord zich gelukkig mag prijzen dat Arne Slot het de vorige drie seizoenen voor het zeggen had in De Kuip. Wanneer de naam van de trainer van Liverpool wordt genoemd op de persconferentie, krijgt Van Persie een lach op zijn gezicht die niet zomaar verdwijnt. Ook ziet hij de erfenis van Slot niet als iets negatiefs.

Van Persie werd zondag aangesteld als opvolger van Brian Priske bij Feyenoord. De Deen, die de succesvolle Slot opvolgde in De Kuip, had het vooral in de Eredivisie niet makkelijk bij de Rotterdammers en werd constant vergeleken met zijn voorganger. Op de persconferentie van maandag wordt Van Persie ook gevraagd naar de erfenis van Slot.

“Ik zie dat iets anders”, stelt Van Persie als hem gevraagd wordt of het lastig is zo kort na Slot aan de bak te gaan bij Feyenoord. “Ik denk dat we met zijn allen heel erg trots moeten zijn dat Arne hier drie jaar heeft gewerkt. Dat heeft hij geweldig gedaan. Hij heeft echt wel de norm omhoog gebracht.” Terwijl hij dat zegt, verschijnt er een brede grijns op het gezicht van de topscorer aller tijden van Oranje. “Dat is toch geweldig, ook als je ziet hoe hij het nu doet in Liverpool. Dat is iets waar we met zijn allen trots op zijn.”

Erfenis van Slot is juist positief

Vervolgens gaat Van Persie nog wel in op de erfenis van Slot bij Feyenoord, wat hij juist als een voordeel voor hem ziet. “Een aantal spelers die ook onder Arne hebben gewerkt, die kennen patronen die ik ook wel eens doe”, licht de kersverse Feyenoord-trainer dat uit. “In het opbouwen, in het aanvallen. Dat zijn dingen die voor hen al duidelijk zijn, die hebben ze al getraind.” Als voorbeeld neemt Van Persie Quilindschy Hartman, bij wie hij op de training van maandag al patronen zag die hij graag terugziet, zonder dat hij de linksback hiervoor moest coachen.

